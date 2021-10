Live Empoli – Atalanta: in attacco spazio a Muriel e Ilicic

Live Empoli – Atalanta

Start ore 15:00 – Arbitro Marco Serra.

PRIMO TEMPO

FORMAZIONI – LIVE EMPOLI – ATALANTA

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Marchizza; Haas, Stulac, Zurkowski; Henderson; Di Francesco, Pinamonti. All. Andreazzoli.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic, Ilicic; Muriel. All. Gasperini.

PRE-PARTITA LIVE EMPOLI – ATALANTA

Partita ostica per l’Atalanta che allo Stadio Carlo Castellani prova a conquistare i tre punti su un campo molto difficile. A vedere la classifica il risultato della partita è tutt’altro che scontato, l’Empoli ha soli 2 punti in meno dei bergamaschi e gli uomini di Andreazzoli già hanno dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque (per conferme chiedere ad Allegri e alla Juventus – ndr).

I padroni di casa dovranno fare a meno dell’infortunato Ricci ma possono contare sui recuperi in attacco di Pinamonti e Di Francesco. A differenza del suo collega, Giampiero Gasperini, è ‘costretto’ al turn-over a causa dell’impegno infrasettimanale in Champions League contro il Manchester United. L’allenatore dei nerazzurri dovrà fare a meno di Djimsiti e Gosens fermi ai box. In attacco riposo per Zapata e spazio dal primo minuto a Muriel.

Nonostante la classifica quasi uguale e i pareggi negli ultimi due confronti, i bookmakers danno favorita l’Atalanta, quotata in media a 1.65. La vittoria dell’Empoli è data a 4.8 mentre il pareggio a 4.0.