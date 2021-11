LIVE Sci alpino, classifica in tempo reale slalom donne Killington 2021: 1ª manche ore 15.45

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

SLALOM DONNE KILLINGTON 2021

Superstar, quinta gara della Coppa del Mondo di sci alpino 2021-2022

Slalom donne Killington 2021: i pettorali di partenza

Dopo l’annullamento del gigante donne Killington, la Coppa del Mondo di sci alpino 2021-2022 resta negli Stati Uniti d’America per quella che sarebbe dovuta essere la seconda gara in programma sulla Superstar, ossia lo slalom donne Killington. Alle ore 15.45 italiane è previsto l’inizio della prima manche e alle 18.45 avrà luogo la seconda; la slovacca Petra Vlhova guida la classifica di specialità, con quaranta punti di vantaggio sulla statunitense Mikaela Shiffrin. Di seguito i pettorali di partenza designati per la prima manche dello slalom donne Killington:

1-31

1 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol

2 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol

3 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

4 SWENN LARSSON Anna 1991 SWE Head

5 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

6 DUERR Lena 1991 GER Head

7 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol

8 HECTOR Sara 1992 SWE Head

9 SLOKAR Andreja 1997 SLO Nordica

10 BUCIK Ana 1993 SLO Salomon

11 ST-GERMAIN Laurence 1994 CAN Rossignol

12 LYSDAHL Kristin 1996 NOR Rossignol

13 MAIR Chiara 1996 AUT Voelkl

14 DUBOVSKA Martina 1992 CZE Voelkl

15 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol

16 TRUPPE Katharina 1996 AUT Fischer

17 HUBER Katharina 1995 AUT Fischer

18 MIELZYNSKI Erin 1990 CAN Atomic

19 RAST Camille 1999 SUI Head

20 NOENS Nastasia 1988 FRA Salomon

21 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol

22 GALLHUBER Katharina 1997 AUT Atomic

23 PETERLINI Martina 1997 ITA Rossignol

24 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Voelkl

25 POPOVIC Leona 1997 CRO Voelkl

26 NULLMEYER Ali 1998 CAN Atomic

27 FJAELLSTROEM Magdalena 1995 SWE Atomic

28 MEILLARD Melanie 1998 SUI Rossignol

29 GUEST Charlie 1993 GBR Fischer

30 O’BRIEN Nina 1997 USA Rossignol

31 TVIBERG Maria Therese 1994 NOR Head

32-63

32 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

33 DELLA MEA Lara 1999 ITA Salomon

34 ROSSETTI Marta 1999 ITA Head

35 STOFFEL Elena 1996 SUI Dynastar

36 FILSER Andrea 1993 GER Voelkl

37 SPORER Marie-Therese 1996 AUT Atomic

38 REMME Roni 1996 CAN Head

39 HROVAT Meta 1998 SLO Salomon

40 SCHMOTZ Marlene 1994 GER Fischer

41 CAPOVA Gabriela 1993 CZE Kaestle

42 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Rossignol

43 SMART Amelia 1998 CAN Atomic

44 DVORNIK Neja 2001 SLO Fischer

45 ESCANÉ Doriane 1999 FRA Rossignol

46 HENSIEN Katie 1999 USA Rossignol

47 HONKANEN Riikka 1998 FIN Atomic

48 AICHER Emma 2003 GER Head

49 MIDALI Roberta 1994 ITA Rossignol

50 KOMSIC Andrea 1996 CRO Atomic

51 HUDSON Piera 1996 NZL Dynastar

52 SAEFVENBERG Charlotta 1994 SWE Rossignol

53 HURT A.J. 2000 USA Head

54 EGGER Magdalena 2001 AUT Head

55 HOFFMAN Madison 2000 AUS Rossignol

56 GOOD Nicole 1998 SUI Stoeckli

57 ZIMMERMANN Zoe 2002 USA

58 GULLI Anita 1998 ITA Voelkl

59 POHJOLAINEN Rosa 2003 FIN Atomic

60 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE Rossignol

61 RESNICK Allie 2001 USA

62 NELLES Mathilde 1997 BEL

63 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Atomic

ALBO D’ORO SUPERSTAR

Slalom donne Killington 2016-2019

27 novembre 2016, Coppa del Mondo 2016-2017: 1. Mikaela Shiffrin (USA) 2. Veronica Velez Zuzulová (Slovacchia) 3. Wendy Holdener (Svizzera)

26 novembre 2017, Coppa del Mondo 2017-2018: 1. Mikaela Shiffrin (USA) 2. Petra Vlhová (Slovacchia) 3. Bernadette Schild (Austria)

25 novembre 2018, Coppa del Mondo 2018-2019: 1. Mikaela Shiffrin (USA) 2. Petra Vlhová (Slovacchia) 3. Frida Hansdotter (Svezia)

1 dicembre 2019, Coppa del Mondo 2019-2020: 1. Mikaela Shiffrin (USA) 2. Petra Vlhová (Slovacchia) 3. Anna Swenn Larsson (Svezia)

Sci alpino, slalom donne Killington 2021: dove seguirlo in TV

Lo slalom donne Killington sarà trasmesso in diretta sia da Rai Sport che da Eurosport, con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di RaiPlay, DAZN, Discovery+ ed Eurosport Player.