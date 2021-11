Marsiglia – Lazio, Sarri vuole blindare la qualificazione

OLYMPIQUE MARSIGLIA – LAZIO

Stadio: Stadè Vélodrome

Arbitro: Sanchez (Spa).

Assistenti: Cabanero e Prieto (Spa).

Quarto uomo: Grado (Spa).

Var: Munuera (Spa) – Avar: de Burgos (Spa).

PRE-PARTITA:

Partita di fondamentale importanza per la Lazio che non può permettersi il lusso di perdere contro il Marsiglia. Le statistiche sorridono ai biancocelesti, infatti i francesi hanno vinto soltanto uno dei sette precedenti giocati contro gli uomini di Sarri in tutte le competizioni (Coppa Intertoto dell’agosto 2005, risultato di 3-0 per il Marsiglia).

Nonostante l’ultima sfida sia finita con un pareggio a reti bianche, la Lazio allo Stadè Vélodrome ha trionfato per ben quattro volte nelle ultime cinque trasferte. Inoltre il Marsiglia in Europa League non riesce più a vincere fra le mura amiche. Nelle ultime quattro partite casalinghe i francesi hanno collezionato un pareggio e ben tre sconfitte.

Nonostante i numeri favorevoli alla squadra di Sarri, i bookmakers danno favoriti i padroni di casa con una quota di 2.2. Il pareggio è dato a 3.5 mentre la vittoria ospite a 3.1.

FORMAZIONI:

MARSIGLIA (4-4-1-1) – Lopez; Rongier, Saliba, Caleta-Car, Peres; Under, Guendouzi, Kamara, Lirola; Payet; Milik. All. Sampaoli. A disposizione: Mandanda, Ngapandouetnbu, Alvaro, Balerdi, Amavi, Gerson, Gueye, Sciortino, Luis Henrique, Harit, Dieng, De La Fuente.

LAZIO (4-3-3) – Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Luis Alberto, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Muriqi, Pedro. All. Sarri. A disposizione: Reina, Furlanetto, Patric, Radu, Marusic, Akpa Akpro, Escalante, Leiva, Milinkovic, Raul Moro, Romero, Immobile.