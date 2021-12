LIVE Discesa Bormio 2021, sci alpino maschile in DIRETTA: inizio ore 11.30

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

DISCESA BORMIO 2021

Stelvio, 14ª gara della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2021-2022

Discesa Bormio 2021: i pettorali di partenza

Dopo aver disputato lo slalom Madonna di Campiglio, la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2021-2022 resta in Italia per la prima delle tre gare in programma sulla Stelvio, ossia la discesa Bormio. Alle ore 11.30 italiane è previsto l’inizio della competizione; l’austriaco Matthias Mayer guida la classifica di specialità, con trenta punti di vantaggio sullo svizzero Beat Feuz. Di seguito i pettorali di partenza designati per la discesa Bormio:

1-30

1 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

2 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

3 MAYER Matthias 1990 AUT Head

4 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer

5 FEUZ Beat 1987 SUI Head

6 CATER Martin 1992 SLO Stoeckli

7 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic

8 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

9 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

10 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic

11 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon

12 KRYENBUEHL Urs 1994 SUI Fischer

13 CLAREY Johan 1981 FRA Head

14 GANONG Travis 1988 USA Atomic

15 FRANZ Max 1989 AUT Fischer

16 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head

17 SANDER Andreas 1989 GER Atomic

18 BAILET Matthieu 1996 FRA Salomon

19 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon

20 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer

21 GOLDBERG Jared 1991 USA Head

22 NYMAN Steven 1982 USA Fischer

23 KLINE Bostjan 1991 SLO Salomon

24 FERSTL Josef 1988 GER Head

25 CASSE Mattia 1990 ITA Head

26 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Fischer

27 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head

28 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

29 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol

30 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic

31-52

31 ROULIN Gilles 1994 SUI Head

32 CHABLOZ Yannick 1999 SUI Nordica

33 ROEA Henrik 1995 NOR Nordica

34 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head

35 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic

36 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer

37 ALPHAND Nils 1996 FRA Head

38 WALDER Christian 1991 AUT Salomon

39 JOCHER Simon 1996 GER Head

40 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic

41 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic

42 CRAWFORD James 1997 CAN Head

43 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head

44 MORSE Sam 1996 USA Fischer

45 PICCARD Roy 1993 FRA Rossignol

46 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

47 THOMPSON Broderick 1994 CAN Head

48 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head

49 GAUER Nico 1996 LIE Salomon

50 MURISIER Justin 1992 SUI Head

51 FRESQUET Adrien 1999 FRA Head

52 ZAZZI Pietro 1994 ITA Salomon

ALBO D’ORO MASCHILE STELVIO

Discesa Bormio 1985-2001

3 febbraio 1985, Mondiali 1985: 1. Pirmin Zurbriggen (Svizzera) 2. Peter Müller (Svizzera) 3. Doug Lewis (USA)

29 dicembre 1993, Coppa del Mondo 1993-1994: 1. Hannes Trinkl (Austria) 2. Marc Girardelli (Lussemburgo) 3. Tommy Moe (USA)

15 marzo 1995, Coppa del Mondo 1994-1995: 1. Luc Alphand (Francia) 2. A.J. Kitt (USA) 3. Lasse Kjus (Norvegia)

29 dicembre 1995, Coppa del Mondo 1995-1996: 1. Lasse Kjus (Norvegia) 2. Andreas Schifferer (Austria) 3. Ed Podivinsky (Canada)

29 dicembre 1996, Coppa del Mondo 1996-1997: 1. Luc Alphand (Francia) 2. William Besse (Svizzera) 3. Kristian Ghedina (Italia)

29 dicembre 1997, Coppa del Mondo 1997-1998: 1. Hermann Maier (Austria) 2. Andreas Schifferer (Austria) 3. Werner Franz (Austria)

30 dicembre 1997, Coppa del Mondo 1997-1998: 1. Andreas Schifferer (Austria) 2. Werner Franz (Austria) 3. Lasse Kjus (Norvegia)

29 dicembre 1998, Coppa del Mondo 1998-1999: 1. Hermann Maier (Austria) 2. Fritz Strobl (Austria) 3. Stephan Eberharter (Austria)

16 marzo 2000, Coppa del Mondo 1999-2000: 1. Hannes Trinkl (Austria) 2. Hermann Maier (Austria) 3. Christian Greber (Austria)

28 dicembre 2001, Coppa del Mondo 2001-2002: 1. Christian Greber (Austria) 2. Fritz Strobl (Austria) 3. Stephan Eberharter (Austria)

Discesa Bormio 2001-2008

29 dicembre 2001, Coppa del Mondo 2001-2002: 1. Fritz Strobl (Austria) 2. Josef Stobl (Austria) 3. Stephan Eberharter (Austria)

29 dicembre 2002, Coppa del Mondo 2002-2003: 1. Daron Rahlves (USA) 2. Fritz Strobl (Austria) 3. Hannes Trinkl (Austria)

11 gennaio 2003, Coppa del Mondo 2003-2004: 1. Stephan Eberharter (Austria) 2. Michael Walchhofer (Austria) 3. Daron Rahlves (USA)

29 dicembre 2004, Coppa del Mondo 2004-2005: 1. Hans Grugger (Austria) 2. Michael Walchhofer (Austria) 3. Fritz Strobl (Austria)

5 febbraio 2005, Mondiali 2005: 1. Bode Miller (USA) 2. Daron Rahlves (USA) 3. Michael Walchhofer (Austria)

29 dicembre 2005, Coppa del Mondo 2005-2006: 1. Daron Rahlves (USA) 2. Fritz Strobl (Austria) 3. Tobias Grünenfelder (Svizzera)

28 dicembre 2006, Coppa del Mondo 2006-2007: 1. Michael Walchhofer (Austria) 2. Didier Cuche (Svizzera) 3. Mario Scheiber (Austria)

29 dicembre 2006, Coppa del Mondo 2006-2007: 1. Michael Walchhofer (Austria) 2. Peter Fill (Italia) 3. Mario Scheiber (Austria)

29 dicembre 2007, Coppa del Mondo 2007-2008: 1. Bode Miller (USA) 2. Andreas Buder (Austria) 3. Jan Hudec (Canada)

28 dicembre 2008, Coppa del Mondo 2008-2009: 1. Christof Innerhofer (Italia) 2. Klaus Kröll (Austria) 3. Michael Walchhofer (Austria)

Discesa Bormio 2009-2020

29 dicembre 2009, Coppa del Mondo 2009-2010: 1. Andrej Jerman (Slovenia) 2. Didier Défago (Svizzera) 3. Michael Walchhofer (Austria)

29 dicembre 2010, Coppa del Mondo 2010-2011: 1. Michael Walchhofer (Austria) 2. Silvan Zurbriggen (Svizzera) 3. Christof Innerhofer (Italia)

29 dicembre 2011, Coppa del Mondo 2011-2012: 1. Didier Défago (Svizzera) 2. Patrick Küng (Svizzera) 3. Klaus Kröll (Austria)

29 dicembre 2012, Coppa del Mondo 2012-2013: 1. Hannes Reichelt (Austria), Dominik Paris (Italia) 3. Aksel Lund Svindal (Norvegia)

29 dicembre 2013, Coppa del Mondo 2013-2014: 1. Aksel Lund Svindal (Norvegia) 2. Hannes Reichelt (Austria) 3. Erik Guay (Canada)

28 dicembre 2017, Coppa del Mondo 2017-2018: 1. Dominik Paris (Italia) 2. Aksel Lund Svindal (Norvegia) 3. Kjetil Jansrud (Norvegia)

28 dicembre 2018, Coppa del Mondo 2018-2019: 1. Dominik Paris (Italia) 2. Christof Innerhofer (Italia) 3. Beat Feuz (Svizzera)

27 dicembre 2019, Coppa del Mondo 2019-2020: 1. Dominik Paris (Italia) 2. Beat Feuz (Italia) 3. Matthias Mayer (Austria)

28 dicembre 2019, Coppa del Mondo 2019-2020: 1. Dominik Paris (Italia) 2. Urs Kryenbühl (Svizzera) 3. Beat Feuz (Svizzera)

30 dicembre 2020, Coppa del Mondo 2020-2021: 1. Matthias Mayer (Austria) 2. Vincent Kriechmayr (Austria) 3. Urs Kryenbühl (Svizzera)

Sci alpino maschile, discesa Bormio 2021: dove seguirla in TV

La discesa Bormio sarà trasmessa in diretta sia da Rai Sport che da Eurosport, con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di RaiPlay, DAZN, Discovery+ ed Eurosport Player.