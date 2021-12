LIVE Discesa Val d’Isere 2021, sci alpino femminile in DIRETTA: inizio ore 10.30

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

DISCESA VAL D’ISERE 2021

Oreiller-Killy, undicesima gara della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2021-2022

Discesa Val d’Isere 2021: i pettorali di partenza

Dopo aver disputato due super-G a St. Moritz (Svizzera), la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2021-2022 si sposta in Francia per la prima delle due gare in programma sulla Oreiller-Killy, ossia la discesa Val d’Isere. Alle ore 10.30 italiane è previsto l’inizio della competizione; l’italiana Sofia Goggia guida la classifica di specialità, con quaranta punti di vantaggio sulla statunitense Breezy Johnson. Di seguito i pettorali di partenza designati per la discesa Val d’Isere:

1-31

1 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Head

2 VENIER Stephanie 1993 AUT Head

3 CURTONI Elena 1991 ITA Head

4 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head

5 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon

6 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

7 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

8 STUHEC Ilka 1990 SLO Stoeckli

9 SUTER Corinne 1994 SUI Head

10 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head

11 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

12 SCHEYER Christine 1994 AUT Head

13 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic

14 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar

15 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol

16 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

17 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer

18 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol

19 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

20 FLURY Jasmine 1993 SUI Fischer

21 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

22 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic

23 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

24 CASHMAN Keely 1999 USA Rossignol

25 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol

26 MAIER Sabrina 1994 AUT Atomic

27 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli

28 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Salomon

29 FEST Nadine 1998 AUT Rossignol

30 GAUCHÉ Laura 1995 FRA Head

31 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

32-46

32 REISINGER Elisabeth 1996 AUT Head

33 HOERNBLAD Lisa 1996 SWE Fischer

34 GAUTHIER Tiffany 1993 FRA Rossignol

35 NUSSBAUMER Vanessa 1998 AUT Head

36 PLESHKOVA Julia 1997 RUS Head

37 KOLLY Noemie 1998 SUI Stoeckli

38 FERK SAIONI Marusa 1988 SLO Salomon

39 PASLIER Esther 1997 FRA Head

40 JENAL Stephanie 1998 SUI Atomic

41 SMALL Greta 1995 AUS Atomic

42 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar

43 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic

44 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic

45 FLECKENSTEIN Stefanie 1997 CAN Rossignol

46 MANGAN Tricia 1997 USA Rossignol

ALBO D’ORO FEMMINILE OREILLER-KILLY

Discesa Val d’Isere 1970-1982

19 dicembre 1970, Coppa del Mondo 1970-1971: 1. Isabelle Mir (Francia) 2. Wiltrud Drexel (Austria) 3. Michèle Jacot (Francia)

11 dicembre 1971, Coppa del Mondo 1971-1972: 1. Jacqueline Rouvier (Francia) 2. Annemarie Moser-Pröll (Austria) 3. Françoise Macchi (Francia)

7 dicembre 1972, Coppa del Mondo 1972-1973: 1. Annemarie Moser-Pröll (Austria) 2. Jacqueline Rouvier (Francia) 3. Irmgard Lukasser (Austria)

6 dicembre 1973, Coppa del Mondo 1973-1974: 1. Annemarie Moser-Pröll (Austria) 2. Ingrid Gfölner (Austria) 3. Wiltrud Drexel (Austria)

4 dicembre 1974, Coppa del Mondo 1974-1975: 1. Wiltrud Drexel (Austria) 2. Bernadette Zurbriggen (Svizzera) 3. Danièle Debernard (Francia)

3 dicembre 1975, Coppa del Mondo 1975-1976: 1. Bernadette Zurbriggen (Svizzera) 2. Irene Epple (Germania Ovest) 3. Marie-Thérèse Nadig (Svizzera)

7 dicembre 1977, Coppa del Mondo 1977-1978: 1. Marie-Thérèse Nadig (Svizzera) 2. Annemarie Moser-Pröll (Austria) 3. Monika Bader (Germania Ovest)

17 dicembre 1978, Coppa del Mondo 1978-1979: 1. Annemarie Moser-Pröll (Austria) 2. Evi Mittermaier (Germania Ovest) 3. Bernadette Zurbriggen (Svizzera)

5 dicembre 1979, Coppa del Mondo 1979-1980: 1. Marie-Thérèse Nadig (Svizzera) 2. Cindy Nelson (USA) 3. Laurie Graham (Canada)

3 dicembre 1980, Coppa del Mondo 1980-1981: 1. Marie-Thérèse Nadig (Svizzera) 2. Kathy Kreiner (Canada) 3. Irene Epple (Germania Ovest)

7 dicembre 1982, Coppa del Mondo 1982-1983: 1. Doris De Agostini (Svizzera) 2. Lea Sölkner (Austria) 3. Maria Walliser (Svizzera)

Discesa Val d’Isere 1983-2005

7 dicembre 1983, Coppa del Mondo 1983-1984: Irene Epple (Germania Ovest) 2. Ariane Ehrat (Svizzera) 3. Caroline Attia (Francia)

8 dicembre 1983, Coppa del Mondo 1983-1984: 1. Maria Walliser (Svizzera) 2. Irene Epple (Germania Ovest) 3. Lea Sölkner (Austria)

12 dicembre 1985, Coppa del Mondo 1985-1986: 1. Michaela Gerg(Germania Ovest) 2. Laurie Graham (Canada) 3. Maria Walliser (Svizzera)

13 dicembre 1985, Coppa del Mondo 1985-1986: 1. Laurie Graham (Canada) 2. Maria Walliser (Svizzera) 3. Michaela Gerg (Germania Ovest)

12 dicembre 1986, Coppa del Mondo 1986-1987: 1. Michela Figini (Svizzera) 2. Maria Walliser (Svizzera) 3. Heidi Zurbriggen (Svizzera)

13 dicembre 1986, Coppa del Mondo 1986-1987: 1. Laurie Graham (Canada) 2. Maria Walliser (Svizzera) 3. Catherine Quittet (Francia)

4 dicembre 1987, Coppa del Mondo 1987-1988: 1. Maria Walliser (Svizzera) 2. Michela Figini (Svizzera) 3. Zoë Haas (Svizzera)

5 dicembre 1987, Coppa del Mondo 1987-1988: 1. Chantal Bournissen (Svizzera) 2. Marina Kiehl (Germania Ovest) 3. Ulrike Stanggassinger (Germania Ovest)

2 dicembre 1988, Coppa del Mondo 1988-1989: 1. Michela Figini (Svizzera) 2. Regine Mösenlechner (Germania Ovest) 3. Michaela Gerg (Germania Ovest)

17 dicembre 1997, Coppa del Mondo 1997-1998: 1. Katja Seizinger (Germania) 2. Hilde Gerg (Germania) 3. Ingeborg Helen Marken (Norvegia)

17 dicembre 2005, Coppa del Mondo 2005-2006: 1. Lindsey C. Kildow (USA) 2. Caroline Lalive (USA) 3. Alexandra Meissnitzer (Austria)

Discesa Val d’Isere 2005-2020

19 dicembre 2006, Coppa del Mondo 2006-2007: 1. Julia Mancuso (USA) 2. Renate Götschl (Austria) 3. Lindsey C. Kildow (USA)

20 dicembre 2006, Coppa del Mondo 2006-2007: 1. Lindsey C. Kildow (USA) 2. Julia Mancuso (USA) 3. Anja Pärson (Svezia)

18 dicembre 2010, Coppa del Mondo 2010-2011: 1. Lindsey Vonn (USA) 2. Nadja Kamer (Svizzera) 3. Lara Gut (Svizzera)

14 dicembre 2012, Coppa del Mondo 2012-2013: 1. Lara Gut (Svizzera) 2. Leanne Smith (USA) 3. Nadja Kamer (Svizzera)

21 dicembre 2013, Coppa del Mondo 2013-2014: 1. Marianne Kauffmann-Abderhalden (Svizzera) 2. Tina Maze (Slovenia) 3. Cornelia Hütter (Austria)

20 dicembre 2014, Coppa del Mondo 2014-2015: 1. Lindsey Vonn (USA) 2. Elisabeth Görgl (Austria), Viktoria Rebensburg (Germania)

19 dicembre 2015, Coppa del Mondo 2015-2016: 1. Lara Gut (Svizzera) 2. Fabienne Suter (Svizzera) 3. Larisa Yurkiw (Canada)

17 dicembre 2016, Coppa del Mondo 2016-2017: 1. Ilka Štuhec (Slovenia) 2. Cornelia Hütter (Austria) 3. Sofia Goggia (Italia)

18 dicembre 2020, Coppa del Mondo 2020-2021: 1. Corinne Suter (Svizzera) 2. Sofia Goggia (Italia) 3. Breezy Johnson (USA)

19 dicembre 2020, Coppa del Mondo 2020-2021: 1. Sofia Goggia (Italia) 2. Corinne Suter (Svizzera) 3. Breezy Johnson (USA)

Sci alpino femminile, discesa Val d’Isere 2021: dove seguirla in TV

La discesa Val d’Isere sarà trasmessa in diretta sia da Rai Sport che da Eurosport, con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di RaiPlay, DAZN, Discovery+ ed Eurosport Player.