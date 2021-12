LIVE Sci alpino femminile, classifica super G Lake Louise in DIRETTA: inizio ore 18.30

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

SUPER G LAKE LOUISE 2021

Men’s Olympic Downhill, ottava gara della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2021-2022

Super G Lake Louise 2021: i pettorali di partenza

Dopo aver disputato le due discese libere Lake Louise, la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2021-2022 resta in Canada per l’ultima delle tre gare in programma sulla Men’s Olympic Downhill, ossia il super G Lake Louise. Alle ore 18.30 italiane è previsto l’inizio della competizione; la svizzera Lara Gut-Behrami è la detentrice della coppa di specialità, conquistata per la terza volta nella scorsa stagione. Di seguito i pettorali di partenza designati per il super G Lake Louise:

ALBO D’ORO FEMMINILE MEN’S OLYMPIC DOWNHILL

Super G Lake Louise 1992-2006



11 dicembre 1994, Coppa del Mondo 1994-1995: 1. Katja Seizinger (Germania) 2. Heidi Zeller-Bähler (Svizzera) 3. Martina Ertl (Germania), Picabo Street (USA)

1 dicembre 1996, Coppa del Mondo 1996-1997: 1. Pernilla Wiberg (Svezia) 2. Hilde Gerg (Germania) 3. Varvara Zelenskaya (Russia)

6 dicembre 1997, Coppa del Mondo 1997-1998: 1. Katja Seizinger (Germania) 2. Hilde Gerg (Germania) 3. Isolde Kostner (Italia)

29 novembre 1998, Coppa del Mondo 1998-1999: 1. Alexandra Meissnitzer (Austria) 2. Pernilla Wiberg (Svezia) 3. Hilde Gerg (Germania)

28 novembre 1999, Coppa del Mondo 1999-2000: 1. Mojca Suhadolc (Slovenia) 2. Hilde Gerg (Germania) 3. Isolde Kostner (Italia)

8 dicembre 2002, Coppa del Mondo 2002-2003: 1. Karen Putzer (Italia) 2. Martina Ertl (Germania) 3. Carole Montillet (Francia)

7 dicembre 2003, Coppa del Mondo 2003-2004: 1. Renate Götschl (Austria) 2. Michaela Dorfmeister (Austria) 3. Hilde Gerg (Germania)

5 dicembre 2004, Coppa del Mondo 2004-2005: 1. Michaela Dorfmeister (Austria) 2. Renate Götschl (Austria) 3. Lindsey C. Kildow (USA)

4 dicembre 2005, Coppa del Mondo 2005-2006: 1. Alexandra Meissnitzer (Austria) 2. Andrea Fischbacher (Austria) 3. Michaela Dorfmeister (Austria)

3 dicembre 2006, Coppa del Mondo 2006-2007: 1. Renate Götschl (Austria) 2. Lindsey C. Kildow (USA) 3. Kelly VanderBeek (Canada)

Super G Lake Louise 2007-2019



7 dicembre 2008, Coppa del Mondo 2008-2009: 1. Nadia Fanchini (Italia) 2. Andrea Fischbacher (Austria), Fabienne Suter (Svizzera)

6 dicembre 2009, Coppa del Mondo 2009-2010: 1. Elisabeth Görgl (Austria) 2. Lindsey Vonn (USA) 3. Ingrid Jacquemod (Francia)

5 dicembre 2010, Coppa del Mondo 2010-2011: 1. Lindsey Vonn (USA) 2. Maria Riesch (Germania) 3. Julia Mancuso (USA)

4 dicembre 2011, Coppa del Mondo 2011-2012: 1. Lindsey Vonn (USA) 2. Anna Fenninger (Austria) 3. Julia Mancuso (USA)

2 dicembre 2012, Coppa del Mondo 2012-2013: 1. Lindsey Vonn (USA) 2. Julia Mancuso (USA) 3. Anna Fenninger (Austria)

6 dicembre 2015, Coppa del Mondo 2015-2016: 1. Lindsey Vonn (USA) 2. Tamara Tippler (Austria) 3. Cornelia Hütter (Austria)

4 dicembre 2016, Coppa del Mondo 2016-2017: 1. Lara Gut (Svizzera) 2. Tina Weirather (Liechtenstein) 3. Sofia Goggia (Italia)

3 dicembre 2017, Coppa del Mondo 2017-2018: 1. Tina Weirather (Liechtenstein) 2. Lara Gut (Svizzera) 3. Nicole Schmidhofer (Austria)

2 dicembre 2018, Coppa del Mondo 2018-2019: 1. Mikaela Shiffrin (USA) 2. Ragnhild Mowinckel (Norvegia) 3. Viktoria Rebensburg (Germania)

8 dicembre 2019, Coppa del Mondo 2019-2020: 1. Viktoria Rebensburg (Germania) 2. Nicol Delago (Italia) 3. Corinne Suter (Svizzera)

Sci alpino femminile, super G Lake Louise 2021: dove seguirlo in TV

Il super G Lake Louise sarà trasmesso in diretta sia da Rai Sport che da Eurosport, con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di RaiPlay, DAZN, Discovery+ ed Eurosport Player.