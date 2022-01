LIVE Super G Zauchensee, sci alpino femminile in DIRETTA: inizio ore 11.30

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

SUPER G ZAUCHENSEE 2022

Kälberloch, 22ª gara della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2021-2022

Super G Zauchensee 2022: i pettorali di partenza

Dopo aver disputato la discesa libera Zauchensee, la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2021-2022 resta in Austria per l’ultima delle due gare in programma sulla Kälberloch, ossia il super G Zauchensee. Alle ore 11.30 italiane è previsto l’inizio della competizione; l’azzurra Sofia Goggia guida la classifica di specialità, con novantatré punti di vantaggio sulla connazionale Federica Brignone. Di seguito i pettorali di partenza designati per il super G Zauchensee:

1-31

1 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Head

2 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

3 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon

4 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol

5 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

6 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar

7 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

8 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

9 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

10 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer

11 SUTER Corinne 1994 SUI Head

12 WORLEY Tessa 1989 FRA Rossignol

13 CURTONI Elena 1991 ITA Head

14 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic

15 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

16 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

17 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head

18 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Salomon

19 LEDECKA Ester 1995 CZE Atomic

20 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

21 GAUTHIER Tiffany 1993 FRA Rossignol

22 SCHEYER Christine 1994 AUT Head

23 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol

24 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar

25 FERK SAIONI Marusa 1988 SLO Salomon

26 KOLLY Noemie 1998 SUI Stoeckli

27 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

28 GAUCHÉ Laura 1995 FRA Head

29 FLURY Jasmine 1993 SUI Fischer

30 VENIER Stephanie 1993 AUT Head

31 ROBINSON Alice 2001 NZL Voelkl

32-54

32 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli

33 FEST Nadine 1998 AUT Rossignol

34 CASHMAN Keely 1999 USA Rossignol

35 REISINGER Elisabeth 1996 AUT Head

36 PLESHKOVA Julia 1997 RUS Head

37 HOERNBLAD Lisa 1996 SWE Fischer

38 JENAL Stephanie 1998 SUI Atomic

39 MANGAN Tricia 1997 USA Rossignol

40 MAIER Sabrina 1994 AUT Atomic

41 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head

42 PICHLER Karoline 1994 ITA Head

43 LEBEL Maureen 1998 USA Voelkl

44 STUHEC Ilka 1990 SLO Stoeckli

45 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic

46 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

47 CRAWFORD Candace 1994 CAN Head

48 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic

49 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic

50 IGNJATOVIC Nevena 1990 SRB Head

51 WILKINSON Alix 2000 USA

52 CAILL Ania Monica 1995 ROU Salomon

53 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol

54 SMALL Greta 1995 AUS Atomic

ALBO D’ORO FEMMINILE KÄLBERLOCH

Super G Zauchensee 1990-2016

9 dicembre 1990, Coppa del Mondo 1990-1991: 1. Petra Kronberger (Austria) 2. Sigrid Wolf (Austria) 3. Anita Wachter (Austria)

18 gennaio 1998, Coppa del Mondo 1997-1998: 1. Martina Ertl (Germania) 2. Heidi Zurbriggen (Svizzera) 3. Mélanie Suchet (Francia)

16 gennaio 2000, Coppa del Mondo 1999-2000: 1. Renate Götschl (Austria) 2. Tanja Schneider (Austria) 3. Regina Häusl (Germania)

7 marzo 2002, Coppa del Mondo 2001-2002: 1. Michaela Dorfmeister (Austria) 2. Alexandra Meissnitzer (Austria) 3. Hilde Gerg (Germania)

11 dicembre 2004, Coppa del Mondo 2004-2005: 1. Alexandra Meissnitzer (Austria) 2. Lucia Recchia (Italia) 3. Tina Maze (Slovenia)

9 gennaio 2011, Coppa del Mondo 2010-2011: 1. Lara Gut (Svizzera) 2. Lindsey Vonn (USA) 3. Dominique Gisin (Svizzera)

10 gennaio 2016, Coppa del Mondo 2015-2016: 1. Lindsey Vonn (USA) 2. Lara Gut (Svizzera) 3. Cornelia Hütter (Austria)

Sci alpino femminile, super G Zauchensee 2022: dove seguirlo in TV

Il super G Zauchensee sarà trasmesso in diretta sia da Rai Sport che da Eurosport, con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di RaiPlay, DAZN, Discovery+ ed Eurosport Player.