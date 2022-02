ATP Delray Beach, Doha, Marsiglia e Rio de Janeiro: gli italiani in gara

Terminata la settimana dei tornei ATP di Buenos Aires, Dallas e Rotterdam, un’altra settimana di grande tennis è alle porte. Da quest’oggi, infatti, avranno inizio le competizioni ATP di Delray Beach, Doha, Marsiglia e Rio de Janeiro. I tennisti italiani al via sono al momento nove. Si tratta di: Andreas Seppi (che scenderà in campo nell’ATP 250 americano); Lorenzo Musetti e Thomas Fabbiano (impegnati nell’ATP 250 che si svolgerà nella capitale qatariota); Stefano Travaglia (al via nel torneo ATP 250 francese); Matteo Berrettini, Simone Bolelli, Fabio Fognini, Lorenzo Sonego e Andrea Vavassori (che disputeranno l’ATP 500 della grande metropoli brasiliana). A questi nove azzurri si potrebbe aggiungere anche Andrea Arnaboldi, che nelle prossime ore si giocherà l’opportunità di entrare nel tabellone principale a Marsiglia (sfiderà nell’ultimo turno delle qualificazioni il ceco Tomas Machac). Seguite LIVE qui su Supernews i risultati dei tennisti italiani in questa settimana!

ATP Delray Beach, Doha, Marsiglia e Rio de Janeiro: i risultati degli italiani

Delray Beach

Primo turno

Andreas Seppi – Peter Gojowczyk (Germania)

Doha – Singolare

Secondo turno – Qualificazioni

Thomas Fabbiano batte Joao Sousa (Portogallo) 7-6 (8-6) 6-4

Primo turno – Principale

Lorenzo Musetti – Elias Ymer (Svezia)

Thomas Fabbiano – Botic Van de Zandschulp (Paesi Bassi)

Doha – Doppio

Primo turno

Lorenzo Musetti/Soonwoo Kwon (Corea del Sud) – Nikoloz Basilashvili (Georgia)/Alejandro Davidovich-Fokina (Spagna)

Marsiglia – Singolare

Secondo turno – Qualificazioni

Andrea Arnaboldi – Tomas Machac (Repubblica Ceca)

Primo turno – Principale

Stefano Travaglia – Henri Laaksonen (Svizzera)

Marsiglia – Doppio

Primo turno

Stefano Travaglia/Kamil Majchrzak (Polonia) – Edouard Roger-Vasselin (Francia)/Artem Sitak (Nuova Zelanda)

Rio de Janeiro – Singolare

Primo turno

Fabio Fognini – Facundo Bagnis (Argentina)

Lorenzo Sonego (6) – Laslo Djere (Serbia)

Secondo turno

Matteo Berrettini (1) – Thiago Monteiro (Brasile) o Sebastian Baez (Argentina)

Rio de Janeiro – Doppio

Primo turno

Simone Bolelli/Fabio Fognini – Ariel Behar (Uruguay)/Gonzalo Escobar (Ecuador)

Lorenzo Sonego/Andrea Vavassori – Juan-Sebastian Cabal (Colombia)/Robert Farah (Colombia)