Europa League, Atalanta-Olympiakos 2-1: la Dea vince in rimonta!

Al “Gewiss Stadium” di Bergamo va in scena Atalanta-Olympiakos, in campo stasera alle 21 per il match d’andata dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2021-2022. I padroni di casa si presentano a questa sfida dopo essersi classificati al terzo posto nel girone F della Champions League (dietro Manchester United e Villarreal). Gli ellenici, invece, si sono guadagnati il pass per la fase ad eliminazione diretta chiudendo al secondo posto il gruppo D di Europa League (in cui erano presenti anche Eintracht Francoforte, Fenerbahce ed Anversa). Il club bergamasco non affronta una formazione greca dal 3 novembre 1987, giorno in cui vinse 2-0 in casa contro l’Ofi Creta (ottavi di finale della Coppa delle Coppe). L’ultimo scontro tra una squadra italiana e l’Olympiakos è datato 13 dicembre 2018, quando i biancorossi sconfissero per 3 a 1 il Milan (ultima giornata dei gironi di Europa League). Seguite LIVE l’andamento della partita su SuperNews!

Atalanta-Olympiakos: i record delle due squadre in Europa League

Ad oggi, l’Atalanta conta cinque partecipazioni tra Coppa Uefa ed Europa League, la prima nella stagione 1989-1990 (quando perse malamente nei trentaduesimi di finale contro lo Spartak Mosca). Il miglior piazzamento dei bergamaschi resta attualmente quello ottenuto nell’edizione 1990-1991. In quell’occasione, la squadra lombarda si spinse fino ai quarti di finale, dove fu poi eliminata dall’Inter. Dal canto suo, l’Olympiakos in questa stagione ha preso parte alla Coppa Uefa/Europa League per la ventiduesima volta. La prima risale all’annata 1972-1973 (la squadra ellenica uscì sconfitta nei sedicesimi di finale dal Tottenham). I biancorossi non sono mai riusciti a superare gli ottavi di finale in questa competizione, avendoli raggiunti in diverse occasioni. L’ultima chance fallita di giungere ai quarti di finale è dello scorso anno, quando fu l’Arsenal a sbarrare il cammino all’Olympiakos.

CRONACA:

1′ – Inizia il match!

6′ – Fase di studio tra le due squadre.

8′ – Prima grande palla gol per l’Atalanta. A provocarla è stato Muriel, il cui tiro è finito di poco a lato della porta avversaria.

11′ – La squadra bergamasca prova a fare la partita. Gli ospiti invece si fanno vedere maggiormente in ripartenza.

13′ – Chance da calcio d’angolo per i nerazzurri con Toloi. Il difensore colpisce in allungo ma non inquadra lo specchio di porta.

16′ – SOARES! Gol fantastico del brasiliano che scarica un gioiello da fuori area. Il pallone si insacca nell’angolino basso alla sinistra di Musso.

20′ – I padroni di casa provano a reagire dopo lo svantaggio subito.

26′ – La formazione guidata da Gian Piero Gasperini si spinge in avanti alla ricerca del pareggio.

30′ – Occasione in casa Atalanta con una conclusione di De Roon che termina non troppo lontana dalla porta difesa da Vaclik.

33′ – Prima ammonizione della partita. A ricevere il giallo è Mario Pasalic.

34′ – Onyekuru ha sui piedi la possibilità di portare l’Olympiakos sul 2 a 0 ma non la sfrutta. Il suo tiro si spegne sul fondo.

39′ – Altra chance per i bergamaschi su punizione. Segue poi una nuova occasione nel giro di pochi secondi con un colpo di testa di Pasalic su calcio d’angolo.

44′ – Nerazzurri ancora una volta pericolosi nella trequarti avversaria. La retroguardia della squadra ellenica continua a reggere.

45′ – Gol annullato a Pessina a causa di un fuorigioco di Luis Muriel, coinvolto nella fase finale dell’azione.

47′ – Termina il primo tempo di gioco.

INTERVALLO

46′ – Inizia il secondo tempo della partita.

46′ – Subito un doppio cambio per l’Atalanta. Escono Pessina e Muriel, entrano Koopmeiners e Boga.

50′ – Buona occasione a favore dei lombardi. Boga prova il tiro da fuori area e impensierisce Vaclik, costretto ad un intervento per allontanare la minaccia.

53′ – Primo cartellino giallo nelle file dell’Olympiakos. L’ammonito è Papastathopoulos.

54′ – Gran botta di Malinovskyi su punizione. L’estremo difensore biancorosso devia in calcio d’angolo, dal quale però non nasce alcuna occasione per i bergamaschi.

59′ – Azione confusa dell’Atalanta che sfiora più volte la conclusione in porta.

60′ – Ancora una chance per Pasalic, il cui colpo di testa viene sporcato in corner.

61′ – DJIMSITI! Il difensore atalantino spedisce il pallone in rete con un precisa spizzata di testa sulla quale Vaclik non può nulla.

63′ – Incredibile al Gewiss Stadium! Segna ancora una volta Djimsiti! Sugli sviluppi di un nuovo calcio d’angolo il calciatore si avventa sulla sfera e batte il portiere avversario con un tiro fulminante. L’Atalanta ribalta il risultato.

64′ – C’è una sostituzione nelle file degli ellenici. Fuori Masouras, dentro Camara (Moussa).

65′ – Cambio anche tra i padroni di casa. Malinovskyi lascia spazio a Mihaila.

69′ – La squadra ospite sembra ora aver subito il colpo della rimonta avversaria.

72′ – Una sostituzione per entrambe le formazioni. Nell’Atalanta out De Roon, entra Freuler. In casa Olympiakos fuori Soares e dentro El Arabi.

76′ – I nerazzurri si mostrano ancora molto propositivi, nonostante il vantaggio guadagnato.

78′ – Seconda ammonizione tra i giocatori della Dea. Il giallo è per Demiral.

82′ – Le forze fresche non sembrano aver dato un grande apporto alla formazione greca.

85′ – Doppio cambio negli ospiti. Onyekuru e M’Vila fanno spazio a Rony Lopes e Bouchalakis.

87′ – Ultima sostituzione per i bergamaschi. Hateboer entra al posto di Maehle.

90′ – Saranno tre i minuti di recupero.

92′ – Ammonizione per Pezzella. Terzo giallo in casa Atalanta.

94′ – Termina il match!

IL TABELLINO DI ATALANTA-OLYMPIAKOS

Marcatori: 16′ Soares (O), 61′, 63′ Djimsiti (A).

Atalanta: Musso, Toloi, Demiral, Djimsiti, Mæhle (87′ Hateboer), de Roon (72′ Freuler), Pessina (46′ Koopmeiners), Pezzella, Malinovskyi (65′ Mihaila), Pašalić, Muriel (46′ Boga). A disposizione: Rossi, Sportiello, Koopmeiners, Boga, Freuler, Mihaila, Hateboer, Scalvini, Zappacosta. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Olympiakos: Vaclik, Papastathopoulos, Manolas, Cissè, Lala, M’Vila (85′ Bouchalakis), A. Camara, Reabciuk, Masouras (64′ M. Camara), Soares (72′ El Arabi), Onyekuru (85′ Rony Lopes). A disposizione: Tsolakis, M. Camara, Bouchalakis, Kunde, Rony Lopes, El-Arabi, Vrousai, Fadiga, Ba, Valbuena, Papadopoulos, Kitsos. Allenatore: Pedro Martins.

Ammoniti: 33′ Pasalic (A), 53′ Papastathopoulos (O), 78′ Demiral (A), 92′ Pezzella (A).

Arbitro: Sandro Scharer (Svizzera). Assistenti: Stephane De Almeida (Svizzera); Jonas Erni (Svizzera).