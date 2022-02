Europa League, Barcellona-Napoli 1-1: gli azzurri conquistano un pareggio esterno

Al “Camp Nou” di Barcellona va in scena Barcellona-Napoli, in campo nel tardo pomeriggio alle 18.45 per la partita d’andata dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2021-2022. I blaugrana si presentano a questo match come squadra retrocessa dall’edizione corrente della Champions League (sono arrivati terzi nel girone E, con Bayern Monaco, Benfica e Dinamo Kiev). Gli azzurri, invece, si sono qualificati per la fase ad eliminazione diretta classificandosi al secondo posto nel girone C di Europa League (nel gruppo c’erano anche Spartak Mosca, Leicester e Legia Varsavia). Prima di quest’oggi, Barcellona e Napoli si erano affrontate l’ultima volta l’8 agosto del 2020, nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. In quell’occasione a vincere furono i catalani, che la spuntarono con un netto 3-1 (reti di Lenglet, Messi e Suarez per il Barca; gol di Insigne per i partenopei). Seguite LIVE l’andamento della partita su SuperNews!

Barcellona-Napoli: i record delle due squadre in Europa League

Sembrerà incredibile ma è così. Il Barcellona non ha mai raggiunto una finale di Coppa Uefa (la moderna Europa League). Il club spagnolo conta attualmente dieci partecipazioni a questa competizione e il suo miglior risultato rimane al momento la semifinale, raggiunta in quattro edizioni (l’ultima nella stagione 2000-2001, quando ad alzare il trofeo fu il Liverpool). Dal canto suo, il Napoli può invece vantare il titolo di campione della Coppa Uefa 1988-1989 (vinta in finale contro lo Stoccarda). In epoca più recente, i tifosi degli azzurri ricorderanno certamente la semifinale di Europa League raggiunta dalla loro squadra del cuore nel 2015, anno in cui i partenopei furono protagonisti di un’ottima cavalcata nella fase finale del torneo, per poi essere sconfitti dagli ucraini del Dnipro (che persero poi in finale con il Siviglia).

CRONACA:

1′ – Inizia il match!

5′ – Subito occasione per i padroni di casa con Pedri. Il talentino spagnolo prova la conclusione all’interno dell’area di rigore. Pallone di poco alto sulla traversa.

10′ – La formazione blaugrana prosegue il suo intenso pressing nei confronti dei giocatori avversari.

12′ – Primi sprazzi offensivi dei partenopei. La difesa catalana non concede distrazioni.

15′ – Chance per il Barcellona. Buon tiro di Nico, che trova la pronta respinta di Meret.

18′ – Aubameyang tenta il colpaccio da fuori area, ma la sfera finisce qualche metro a lato della porta azzurra.

22′ – Rapida ripartenza del Napoli, terminata con una conclusione di Osimhen da posizione defilata, parata da ter Stegen.

28′ – Clamoroso gol mangiato da Ferran Torres, che da pochi passi, a tu per tu con Meret, spara alto.

29′ – ZIELINSKI! Il centrocampista polacco chiude una fantastica azione della squadra campana mettendo a segno la rete dell’1 a 0.

33′ – La formazione allenata da Xavi prova a ricomporsi dopo lo svantaggio subito.

36′ – Il ritmo del match si è ora un po’ abbassato.

39′ – Prima ammonizione della partita. A ricevere il giallo è Zambo Anguissa.

43′ – Il Napoli amministra con successo il gol di vantaggio.

45′ – Nuova opportunità per il Barcellona con Ferran Torres. L’attaccante classe 2000 colpisce di testa e per poco non inquadra lo specchio di porta.

45′ – Ci saranno due minuti di recupero.

47′ – Finisce il primo tempo di gioco!

INTERVALLO

46′ – Comincia il secondo tempo della partita!

50′ – Lungo possesso palla dei padroni di casa che però finora non ha portato nulla di concreto.

53′ – Conclusione interessante da fuori area di Nico. Il portiere napoletano si allunga e blocca il pallone.

57′ – Il direttore di gara viene richiamato al Var per un possibile calcio di rigore a favore del Barcellona.

58′ – Calcio di rigore! L’arbitro punisce un fallo di mano di Juan Jesus su un tiro di Adama Traoré.

59′ – FERRAN TORRES! Spiazza Meret dal dischetto e pareggia i conti. Il punteggio ora è di 1-1.

63′ – Buona conclusione di Aubameyang. I tifosi partenopei possono tirare un sospiro di sollievo perché la palla finisce di poco alta sulla traversa.

65′ – Triplo cambio in casa blaugrana. Escono Nico, Adama Traoré e de Jong. Entrano al loro posto Gavi, Dembelé e Busquets.

69′ – Il Barcellona prova a spingersi in avanti grazie all’apporto dei nuovi entrati in partita.

70′ – Secondo giallo della gara. Il calciatore ammonito è Fabian Ruiz.

72′ – Prima sostituzione nel Napoli. Fuori Insigne e dentro Ounas.

76′ – Le due squadre appaiono ora un po’ stanche.

80′ – Doppio cambio nella formazione ospite. Zielinski e Osimhen lasciano spazio a Demme e Mertens.

82′ – Quarta sostituzione nel Barcellona. Esce Mingueza, entra Dest.

85′ – Ultimi due cambi tra gli azzurri (oggi in maglia bianca). Fuori Anguissa ed Elmas, dentro Malcuit e Mario Rui.

86′ – Finisce lo slot di sostituzioni anche il club catalano. Ad essere sostituito è Aubameyang, che fa spazio a de Jong (Luuk).

87′ – Ottima chance per i blaugrana con Ferran Torres, che non riesce ad inquadrare la porta da distanza ravvicinata.

90′ – Eurogol sfiorato da Luuk De Jong. Il centravanti olandese colpisce in rovesciata e il pallone termina di poco a lato alla destra di Meret.

90′ – Saranno sei i minuti di recupero in questo secondo tempo.

92′ – Ennesima conclusione di Ferran Torres da buona posizione che finisce alta sulla traversa.

95′ – Gioco fermo per un colpo alla testa subito da Fabian Ruiz.

99′ – Finisce il match!

IL TABELLINO DI BARCELLONA-NAPOLI

Marcatori: 29′ Zielinski (N), 59′ Torres (B).

Barcellona: ter Stegen; Mingueza (82′ Dest), Pique, Eric Garcia, Jordi Alba; Nico (65′ Gavi), de Jong (65′ Busquets), Pedri; Adama Traoré (65′ Dembelé), Aubameyang (86′ de Jong), Torres. A disposizione: Neto, Tenas, Dest, Busquets, Puig, Dembele, Braithwaite, L. de Jong, Gavi. Allenatore: Xavi.

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus; Zambo Anguissa (85′ Malcuit), Fabian Ruiz; Elmas (85′ Rui), Zielinski (80′ Demme), Insigne (72′ Ounas); Osimhen (80′ Mertens). A disposizione: Ospina, Idasiak, Ghoulam, Malcuit, Rui, Zanoli, Demme, Mertens, Ounas, Petagna. Allenatore: Luciano Spalletti.

Ammoniti: 39′ Zambo Anguissa (N), 70′ Fabian Ruiz (N).

Arbitro: Istvan Kovacs (Romania). Assistenti: Vasile Florin Marinescu (Romania); Ovidiu Artene (Romania).