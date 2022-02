LIVE Musetti-Djokovic, risultato in tempo reale Atp Dubai 2022: inizio ore 17.30

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

(WC) LORENZO MUSETTI – (1) NOVAK DJOKOVIC, Centre Court non prima delle 17.30 italiane (dopo Murray-O’Connell)

Primo turno Atp 500 Dubai 2022 (cemento)

Musetti sfida Djokovic nell’esordio all’Atp Dubai 2022

Il nativo di Carrara, n°57 Atp, inizia il suo percorso nel 500 emiratino affrontando Novak Djokovic al primo turno. Il serbo (testa di serie n°1) fa così il suo esordio in questo 2022, dopo le vicende dell’Australian Open. Un solo precedente tra i due, in cui l’azzurro è partito forte ma poi ha dovuto cedere al più esperto avversario.

La stagione dei due sfidanti

Lorenzo Musetti ha iniziato il 2022 perdendo al primo turno sia ad Adelaide che nello Slam australiano. Subito dopo disputa i tornei di Pune e Rotterdam, fermandosi nei quarti di finale in entrambi i casi; rinuncia poi a Doha, poco prima di disputare il turno d’esordio, a causa di un’influenza. Lo scorso anno è stato autore di un’ottima prima metà di stagione, con picchi quali le semifinali ad Acapulco e Lione (fermato in entrambi i casi dal greco Stefanos Tsitsipas) e il quarto turno nel suo primo Roland Garros (sconfitto in rimonta dal futuro campione, Djokovic). Il suo best ranking è stato come n°57, prima di concludere l’anno al 59.

Il nativo di Belgrado, invece, proviene da un 2021 pieno di soddisfazioni, con cinque titoli vinti: Australian Open, Belgrado 2, Open di Francia, Wimbledon e il Masters 1000 di Parigi Bercy. Le delusioni maggiori sono state il quarto posto ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 e il mancato Grande Slam, con la sconfitta in finale all’US Open contro il russo Daniel Medvedev. Conclude la stagione al n°1, per la settima volta in carriera (superando lo statunitense Pete Sampras).

Musetti – Djokovic: i precedenti

Roland Garros 2021 – Terra battuta – Quarto turno – DJOKOVIC b. Musetti 6-7(7) 6-7(2) 6-1 6-0 4-0 rit.

Musetti – Djokovic, dove seguire il match

L’incontro è visibile in diretta simultanea sui canali di Sky Sport e su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Inoltre c’è la possibilità di seguirlo anche in diretta streaming tramite i servizi Sky Go e Now TV, il sito ufficiale di SuperTennis (supertennis.tv) e la piattaforma SuperTenniX (sia da PC che da smartphone).