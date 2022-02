LIVE Musetti-Majchrzak, risultato in DIRETTA Atp Pune 2022: inizio ore 08.30

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

(2) LORENZO MUSETTI – KAMIL MAJCHRZAK, Centre Court ore 08.30

Quarti di finale Atp 250 Pune 2022 (cemento)

Musetti affronta Majchrzak nei quarti dell’Atp Pune 2022

Il nativo di Carrara (testa di serie n°2 del 250 indiano), dopo aver ricevuto un bye al primo turno e sconfitto l’australiano Aleksandar Vukic, se la vedrà contro Kamil Majchrzak nei quarti di finale. Il polacco, n°95 Atp, ha avuto la meglio sul qualificato britannico Jay Clarke e il francese Quentin Halys. Nessun precedente tra i due, quindi assisteremo ad un confronto inedito.

La stagione dei due sfidanti

Lorenzo Musetti ha iniziato il 2022 perdendo al primo turno sia ad Adelaide che all’Australian Open. Lo scorso anno è stato autore di un’ottima prima metà di stagione, con picchi quali le semifinali ad Acapulco e Lione (fermato in entrambi i casi dal greco Stefanos Tsitsipas) e il quarto turno nel suo primo Roland Garros (sconfitto in rimonta dal futuro campione, il serbo Novak Djokovic). Il suo best ranking è stato come n°57, prima di concludere l’anno al 59.

Il nativo di Piotrkow Trybunalski, invece, ha cominciato l’anno all’Atp Cup, dove raggiunge la semifinale con la sua Polonia. Riesce a vincere i tre singolari disputati, nella fase a gironi. Partecipa subito dopo allo Slam australiano, dove si ferma al secondo turno. Nel 2021 non ottiene risultati di rilievo nel circuito maggiore, mentre a livello Challenger ha raggiunto due finali. In quello di Nottingham 2 (erba) deve arrendersi all’australiano Alex Bolt, mentre in quello di Szczecin (terra battuta) perde contro il ceco Zdenek Kolar. Conclude la stagione al n°117 Atp, mentre il miglior risultato raggiunto in classifica è stato il n°83.

Musetti – Majchrzak: i precedenti

Confronto inedito

Musetti – Majchrzak, dove seguire il match

L’incontro è visibile in diretta esclusiva su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre e 212 della piattaforma satellitare Sky. Inoltre c’è la possibilità di seguirlo in diretta streaming sul sito ufficiale di SuperTennis (supertennis.tv) o tramite la piattaforma SuperTenniX (sia da PC che da smartphone).