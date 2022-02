LIVE Musetti-Vukic, risultato in DIRETTA Atp Pune 2022: inizio ore 12.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

(2) LORENZO MUSETTI – ALEKSANDAR VUKIC, 3° match sul Centre Court dalle 08.30 italiane (dopo Mager-Sousa)

Secondo turno Atp 250 Pune 2022 (cemento)

Musetti sfida Vukic nell’esordio all’Atp Pune 2022

Il nativo di Carrara, n°66 Atp, inizia il suo percorso nel 250 indiano (dopo il bye ricevuto al primo turno, in quanto testa di serie n°2) affrontando Aleksandar Vukic. L’australiano, n°140 Atp, ha avuto la meglio sul francese Hugo Grenier nel suo incontro d’esordio. Nessun precedente tra i due, quindi assisteremo ad un confronto inedito.

La stagione dei due sfidanti

Lorenzo Musetti ha iniziato il 2022 perdendo al primo turno sia ad Adelaide che all’Australian Open. Lo scorso anno è stato autore di un’ottima prima metà di stagione, con picchi quali le semifinali ad Acapulco e Lione (fermato in entrambi i casi dal greco Stefanos Tsitsipas) e il quarto turno nel suo primo Roland Garros (sconfitto in rimonta dal futuro campione, il serbo Novak Djokovic). Il suo best ranking è stato come n°57, prima di concludere l’anno al 59.

Il nativo di Sydney, invece, ha cominciato l’anno all’Atp Adelaide 2, dove raggiunge i quarti di finale e si arrende al connazionale Thanasi Kokkinakis (poi vincitore del torneo). Partecipa subito dopo allo Slam australiano, dove si ferma al secondo turno. Nel 2021 non ottiene risultati di rilievo nel circuito maggiore (appena due vittorie), mentre a livello Challenger ha raggiunto due finali nella parte conclusiva della stagione: a Charlottesville e Champaign, perdendo in ambedue i casi contro lo statunitense Stefan Kozlov. Conclude la stagione al n°140 Atp, che è anche il suo miglior risultato in classifica.

Musetti – Vukic: i precedenti

Confronto inedito

Musetti – Vukic, dove seguire il match

L’incontro è visibile in diretta esclusiva su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre e 212 della piattaforma satellitare Sky. Inoltre c’è la possibilità di seguirlo in diretta streaming sul sito ufficiale di SuperTennis (supertennis.tv) o tramite la piattaforma SuperTenniX (sia da PC che da smartphone).