LIVE Musetti-Ymer, risultato in tempo reale Atp Doha 2022: inizio ore 12.30

LORENZO MUSETTI – (LL) ELIAS YMER, Grandstand 1 ore 12.30

Primo turno Atp 250 Doha 2022 (cemento)

Musetti affronta Ymer nell’esordio all’Atp Doha 2022

Il nativo di Carrara, n°57 Atp, inizia il suo percorso nel 250 qatariota sfidando Elias Ymer al primo turno. Lo svedese (n°138) è entrato nel tabellone principale come lucky loser, dopo aver perso all’ultimo turno di qualificazione. Nessun precedente tra i due, quindi assisteremo ad un confronto inedito.

La stagione dei due sfidanti

Lorenzo Musetti ha iniziato il 2022 perdendo al primo turno sia ad Adelaide che all’Australian Open. Subito dopo disputa i tornei di Pune e Rotterdam, fermandosi nei quarti di finale in entrambi i casi. Lo scorso anno è stato autore di un’ottima prima metà di stagione, con picchi quali le semifinali ad Acapulco e Lione (fermato in entrambi i casi dal greco Stefanos Tsitsipas) e il quarto turno nel suo primo Roland Garros (sconfitto in rimonta dal futuro campione, il serbo Novak Djokovic). Il suo best ranking è stato come n°57, prima di concludere l’anno al 59.

Il nativo di Skara, invece, ha cominciato l’anno direttamente nello Slam australiano, non riuscendo però a qualificarsi. Centra poi la semifinale a Pune, la prima nel circuito maggiore (partendo dalle qualificazioni). Il suo 2021 è stato davvero avaro di soddisfazioni, con la finale persa nel Challenger di Lione come miglior risultato; a livello Atp sono appena tre le vittore. Conclude la stagione al n°170, mentre il suo miglior risultato in classifica è stato al 105.

Musetti – Ymer: i precedenti

Confronto inedito

Musetti – Ymer, dove seguire il match

L’incontro è visibile in diretta esclusiva su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre e 212 della piattaforma satellitare Sky. Inoltre c’è la possibilità di seguirlo in diretta streaming sul sito ufficiale di SuperTennis (supertennis.tv) o tramite la piattaforma SuperTenniX (sia da PC che da smartphone).