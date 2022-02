Serie A, Genoa-Inter 0-0: continua il digiuno di vittorie dei nerazzurri!

Allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova va in scena Genoa-Inter, in campo questa sera alle 21 per la 27^ giornata del campionato di Serie A. Le due squadre si presentano a questa sfida con situazioni di classifica totalmente differenti. I rossoblù si trovano attualmente al diciannovesimo posto, avendo conquistato solamente sedici punti nelle precedenti 26 giornate di campionato. I nerazzurri, invece, sono al momento in seconda posizione, a due punti dal Milan capolista ma con una partita da recuperare (Bologna-Inter). La squadra ligure viene da quattro risultati utili consecutivi (quattro pareggi), mentre la formazione lombarda ha ottenuto un solo punto nelle ultime tre gare e non vince in campionato dal 22 febbraio (Inter-Venezia 2-1). Gli uomini di Simone Inzaghi vorranno dunque tornare al successo per poter proseguire la corsa scudetto, ma non sarà facile contro un Genoa che punta chiaramente alla salvezza. Seguite LIVE l’andamento della partita su SuperNews!

CRONACA

1′ – Inizia il match!

3′ – Buon tiro di Ivan Perisic dal limite dell’area. Sirigu blocca con sicurezza.

6′ – Ottima occasione per i nerazzurri. Barella serve Calhanoglu, che conclude dall’interno dell’area di rigore. Il pallone sfiora il palo destro e termina a lato.

7′ – Clamorosa chance in favore dei rossoblù con Gudmunsson. Il calciatore islandese va vicino alla rete dell’1 a 0 dopo una disattenzione della difesa interista.

11′ – Il Genoa continua a spingersi in attacco. Liguri molto propositivi finora.

14′ – Tentativo di testa di Edin Dzeko. L’estremo difensore genoano respinge in calcio d’angolo.

18′ – L’Inter prova ad intensificare la sua azione di pressing.

23′ – La squadra di Simone Inzaghi sembra intenzionata a fare la partita.

28′ – Grande opportunità in favore dei padroni di casa. Melegoni calcia verso la porta e impegna non poco Handanovic, il quale sventa prontamente la minaccia.

33′ – Azione prolungata della formazione ospite che termina con un tiro di Dumfries. Palla alta sulla traversa.

38′ – Nuova conclusione di Perisic che arriva dopo un’altra avanzata nerazzurra prolungata. Fortunatamente, per i tifosi rossoblù, il pallone finisce lontano dalla porta di Salvatore Sirigu.

43′ – Nonostante le occasioni avute da entrambe le compagini si resta sullo 0-0.

46′ – Termina il primo tempo di gioco!

INTERVALLO

46′ – Comincia il secondo tempo della gara.

48′ – L’Inter prova lo schema su calcio di punizione. Dumfries conclude di testa ma non riesce ad inquadrare lo specchio di porta.

53′ – Prima sostituzione nelle file del Genoa. Esce Maksimovic ed entra Cambiaso.

54′ – Cartellino giallo numero 1 del match. A riceverlo è Perisic.

57′ – Chance per Barella. Il centrocampista sardo va al tiro, che però non impensierisce minimamente Sirigu.

59′ – Ci prova di nuovo Calhanoglu. Il neoentrato Cambiaso si piazza davanti al calciatore turco e non lascia passare il pallone.

61′ – Doppio cambio nel Grifone. Fuori Cambiaso (che si è infortunato nell’intervento su Calhanoglu) e Yeboah. Dentro Calafiori e Kallon.

62′ – D’Ambrosio colpisce di testa e coglie la traversa su calcio d’angolo. Inter vicinissima al vantaggio.

65′ – Calhanoglu pericoloso su calcio di punizione da distanza non troppo ravvicinata.

69′ – Punteggio ancora in parità.

72′ – Un passaggio di Dzeko verso Alexis Sanchez diventa un tiro sul quale Sirigu si avventa e allontana il pericolo.

73′ – Ammonizione nella squadra genoana. Ad essere ammonito è Melegoni.

73′ – Prime due sostituzioni in casa Inter. Calhanoglu e Sanchez lasciano il posto a Vidal e Lautaro Martinez.

74′ – Altra ammonizione ricevuta da un calciatore rossoblù. Il giallo è per Gudmundsson.

79′ – Grande chance per Lautaro Martinez che tenta il pallonetto da fuori area. Sirigu devia in calcio d’angolo e poco dopo Barella conclude verso la porta ma il pallone vola alto.

82′ – Ultimi due cambi per i padroni di casa. Out Gudmundsson e Portanova. Entrano in campo Amiri e Rovella.

83′ – Doppio cambio anche nell’Inter. Vecino e Dimarco sostituiscono Barella e Perisic.

86′ – Una girata di Lautaro Martinez finisce di poco sopra la traversa.

87′ – Inzaghi gioca la sua ultima mossa. Esce D’Ambrosio ed entra Caicedo.

90′ – Saranno cinque i minuti di recupero.

94′ – La difesa del Genoa resiste agli attacchi interisti. Risultato inchiodato sullo 0-0.

96′ – Termina la partita!

IL TABELLINO DI GENOA-INTER

Marcatori:

Genoa: Sirigu, Hefti, Maksimovic (53′ Cambiaso), Ostigard, Vazquez, Sturaro, Badelj, Gudmundsson (82′ Amiri), Melegoni, Portanova (82′ Rovella), Yeboah (61′ Kallon). A disposizione: Semper, Marchetti, Amiri, Calafiori, Ghiglione, Destro, Frendrup, Hernani, Cambiaso, Rovella, Kallon, Galdames. Allenatore: Alexander Blessin.

Inter: Handanovic, D’Ambrosio (87′ Caicedo), De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella (83′ Vecino), Brozovic, Calhanoglu (73′ Vidal), Perisic (83′ Dimarco), Dzeko, Sanchez (73′ Martinez). A disposizione: Radu, Cordaz, Gagliardini, Vecino, Martinez, Ranocchia, Vidal, Dimarco, Darmian, Skriniar, Caicedo. Allenatore: Simone Inzaghi.

Ammoniti: 54′ Perisic (I), 73′ Melegoni (G), 74′ Gudmundsson (G).

Arbitro: Daniele Chiffi (sezione di Padova). Assistenti: Emanuele Prenna (sezione di Molfetta); Valerio Vecchi (sezione di Lamezia Terme).