Nella giornata di venerdì sono iniziate le qualificazioni per i tornei WTA di Doha e Guadalajara. Presso la capitale qatariota l’unica azzurra in gara era Martina Trevisan. La giocatrice nativa di Firenze, classe 1993 (attualmente numero 88 della classifica mondiale) è stata sconfitta nel primo turno dalla svizzera Stefanie Voegele (ad oggi alla posizione 153 del ranking WTA, ma con un best ranking fissato al 42esimo posto). A Guadalajara, invece, erano due le italiane al via, ovvero Lucia Bronzetti e Sara Errani, entrambe romagnole (la Bronzetti di Rimini, la Errani originaria di Bologna). La prima è riuscita a superare il suo turno iniziale delle qualificazioni sconfiggendo la statunitense Alycia Parks, mentre la seconda si è dovuta arrendere alla ceca Brenda Fruhvirtova, nata nel 2007 (un vero e proprio scontro generazionale considerando che Sara Errani è del 1987).

Qualificazioni WTA Doha e Guadalajara: i risultati delle italiane

Doha

Primo turno

Stefanie Voegele (Svizzera) supera Martina Trevisan 6-4 6-4

Guadalajara

Primo turno

Lucia Bronzetti batte Alycia Parks (Stati Uniti d’America) 6-2 6-4

Brenda Fruhvirtova (Repubblica Ceca) supera Sara Errani 7-6 (7-2) 3-6 6-2

Secondo turno

Lucia Bronzetti – Seone Mendez (Australia)