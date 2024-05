Lazio-Empoli 2-0: una rete per tempo di Patric e Vecino, permettono ai biancocelesti di battere i toscani

Nel lunch match della 36.giornata del campionato di Serie A, la Lazio ha sconfitto l'Empoli per 2-0, grazie ad una rete per tempo: a sbloccare il risultato all'ultimo secondo del primo è stato Patric, mentre nella ripresa al minuto 89' ci ha pensato Vecino ha mettere in cassaforte l'importante successo, che permette ai biancocelesti di blindare il posto alla prossima Europa League, con qualche piccola speranza addiritura di Champions League.

Per i toscani invece la salvezza passerà nelle prossime due importantissime partite, ovvero quello contro Udinese (in trasferta) e Roma (in casa).

Lazio-Empoli, il tabellino del match

Reti: 45’+3 Patric, 89′ Vecino

LAZIO (3-4-2-1: Mandas; Patric Romagnoli Hysaj; Lazzari, Guendouzi (65′ Vecino), Kamada, Marusic; Felipe Anderson (65′ Rovella), Zaccagni (65′ Pedro); Immobile (65′ Castellanos). All: Tudor. A disp. Provedel, Renzetti, Pellegrini, Casale, Isaksen, Gonzalez, Cataldi.

EMPOLI (3-5-1-1): Caprile; Bereszynski, Ismaijli, Luperto (75′ Shpendi); Gyasi, Bastoni (55′ Cambiaghi), Marin, Maleh (75′ Fazzini), Pezzella (66′ Cacace); Cancellieri; Caputo (66′ Destro). All: Nicola. A disp. Perisan, Seghetti, Goglichidze, Walukiewicz, Grassi, Kovalenko, Niang, Cerri, Zurkowski.

Arbitro: Aureliano di Bologna

Ammoniti: Gyasi, Lazzari, Rovella, Romagnoli

Lazio-Empoli, segui la diretta testuale del match

90' + 6 Triplice fischio dell'arbitro Aureliano, allo stadio "Olimpico" di Roma, la Lazio ha sconfitto per 2-0 l'Empoli.

90 + 6 Punizione dai 25 metri ben calciata da , ottimo intervento di Mandas che in tuffo devia in corner

90' + 5 Ammonizione per Romagnoli (diffidato, salterà il match contro l'Inter) per un fallo su

90' Saranno cinque i minuti di recupero.

89' GOL LAZIO: i biancocelesti raddoppiano con Vecino, bravo a smarcarsi e ricevere palla da Pedro, l'uruguaiano si incunea in area di rigore e tutto solo trafigge l'incolpevole Caprile.

88' Ultima sostituzione per Tudor: entra Cataldi per Kamada.

86' Ammonizione anche per Rovella: entrata pericolosa su Fazzini.

77' Cartellino giallo a Lazzari per fallo tattico su Cancellieri.

77' Ultime due cambi per la squadra empolesei: escono Maleh e Luperto, entrano rispettivamente Fazzini e Shpendi.

76' Quarto cambio per i romani: entra Pedro per Zaccagni.

73' Ammonito Gyasi (il primo del match), per trattenuta su Zaccagni.

71' Ottima sponda di Castellanos che serva Kamada, il giapponese ci prova dalla media distanza, Caprile blocca con sicurezza.

68' Bella progressione di Vecino che dopo una cinquantina di metri palla al piede, tira dai venti metri: conclusione strozzata che termina fuori.

66' Altri due cambi per i toscani: escono Pezzella e Caputo, entrano rispettivamente Cacace e Destro.

65' Triplo cambio per Tudor: entrano in campo Rovella, Vecino e Castellanos, a fargli posto rispettivamente Felipe Anderson, Guendouzi e Immobile.

58' Caputo, servito da Cambiaghi, ci prova dal limite dell'area di rigore: tiro alto.

55' Prima sostituzione per Nicola: esce Bastoni, al suo posto Cambiaghi.

55' Oppurtunità per Immobile che si libera bene, ma da buona posizione incespica sul pallone.

47' Felipe Anderson ci prova da fuori area, ma il suo tiro è troppo centrale, Caprile blocca facilmente.

46' Comincia la ripresa, con la Lazio che gioca il primo pallone.

45' + 3: Finisce il primo tempo con le due squadre che vanno negli spogliatoi sul risultato di 1-0 per i capitolini

45' +2 GOL LAZIO: all'ultimo secondo del primo tempo, è Patric il più lesto di tutti a raccogliere un bel corner battuto da Zaccagni e depositare il pallone in rete, per il vantaggio biancoceleste.

45: Saranno due i minuti di recupero.

43' Ancora Empoli, questa volta con Marin che fa partire un tiro dai 25 metri che va di poco alto sopra la traversa.

38' Ottima occasione per i padroni di casa con Immobile bravo a sfuggire dalla trappola del fuorigioco, ma il suo tiro pericoloso viene respinto da Caprile.

35' Clamorosa occasione per i toscani, nata da una palla persa di Guendouzi, Bastoni lancia Cancelliari, che dopo aver saltato due avversari, serve ottivamente Caputo che a due passi dalla porta si fa ipnotizzare da Mandas, autore di un vero miracolo.

33' Punizione ben calciata dalla distanza da parte dell'empolese Bastoni, palla di poco a lato.

24' Lazio vicina al vantaggio, con azione che parte sempre da Kamada, con il nipponico bravo a servire Immobile in verticale, ma Ismajly in scivolata salva la sua porta.

21' Brutta pallone perso a centrocampo da parte di Kamada, il tiro a giro di Bastoni dai 20 metri, sfiora di poco la traversa.

19' Ci prova l'Empoli con Cancellieri che imbuca bene per Caputo l'attaccante solo davanti a Mandas insacca in rete grazie ad una carambola fortunata, ma il gol è annullato per fuorigioco.

11' Prima azione pericolosa della Lazio partita da Kamada che salta due avversari e serve il pallone a Felipe Anderson, ma il suo tiro viene murato dalla difesa avversaria.

1' Il primo pallone dell'incontro è giocato dai toscani.