Lazio-Sassuolo 1-1: termina in parità la sfida dell'Olimpico con le reti di Zaccagni e Viti

Questa sera allo stadio Olimpico si è disputata l'ultimo match di campionato che ha visto Lazio-Sassuolo pareggiare con il risultato di 1-1. Con questo punto i biancocelesti si sono qualificati per la prossima edizione dell'Europa League, emiliani che invece disputeranno il campionato di Serie B.

Questa sera alle ore 20.45 allo stadio "Olimpico" di Roma si è disputato il match Lazio-Sassuolo, valevole per la 38.a ed ultima giornata del campionato di Serie A e terminato per 1-1, con le reti di Zaccagni al 60 e Viti al 66'. Con questo punto i biancocelesti terminato la stagione con 61 punti, qualificandosi insieme alla Roma per la prossima edizione di Europa League, mentre gli emiliani dovranno disputare il campionato cadetto per via del penultimo posto (30 punti).

Lazio-Sassuolo, il tabellino del match

MARCATORI: 15’s.t. Zaccagni (L), 20’s.t., 21’s.t. Vito (S)

ASSIST: 21’s.t. Thorstvedt (S)

LAZIO (3-4-2-1): Provedel; Gila, Romagnoli, Marusic; Hysaj, Vecino (dal 7’s.t. F. Anderson), Rovella (dal 7’s.t. Guendouzi), Pellegrini (dal 25’s.t. Lazzari); Kamada, Zaccagni (dal 44’s.t. Pedro); Castellanos (dal 25’s.t. Immobile). All.: Tudor

SASSUOLO (3-5-2): Cragno; Erlic, Ferrari, Viti; Missori (dal 42’s.t. Perdersen), Lipani (dal 37’s.t. Racic), Obiang, Thorstvedt, Doig (dal 29’s.t. Toljan); Mulattieri (dal 37’s.t. Pinamonti), Volpato (dal 29’s.t. Lauriente). All. Ballardini

ARBITRO: Paride Tremolada di Monza

AMMONITI: 18’ p.t. Volpato (S), 19’ s.t. Kamada (L), 37’s.t. Guendouzi (L), 42’s.t. Zaccagni (L)

Lazio-Sassuolo, segui la diretta testuale del match

90' + 4: Triplice sfida dell'arbitro Tremolada che sancisce la sfida dello stadio Olimpico: Lazio-Sassuolo pareggiano per 1-1, con le reti nel secondo tempo di Zaccagni e Viti.

90' Saranno quattro i minuti di recupero.

89' Ultimo cambio anche per i padroni di casa: esce Zaccagni ed entra Pedro.

88' Ultimo cambio per gli emiliani: entra Pedersen per Missori.

88' Ammonito Zaccagni per fallo su Thorstvedt

87' Ottima occasione per il Sassuolo con Laurientè che in contropiede lascia partita un tiro di sinistro che sfiora il palo.

85' Vicina al gol la Lazio, ma la conclusione ravvicinata viene respinta ottimamente da Cragno.

82' Altri due cambi per Ballardini: escono Lipani e Mulattieri, entano rispettivamente Racic e Pinamonti.

82' Ammonito Guendouzi per una dura entrata su Thorstvedt.

76' Tiro di Guendozi dopo una respinta della difesa avversaria, Cragno blocca senza problemi.

75' Prime due sostituzioni per Ballardini: entrano Toljan e Laurientè, rispettivamente per Doig e Volpato.

71' Altro doppio cambio per i biancocelesti: escono Pellegrini e Castellanos, entrano a loro posto rispettivamente Lazzari ed Immobile.

69' Felipe Anderson si incunea in area di rigore dopo due dribbling, ma il suo tiro è murato da Ferrari

66' GOL SASSUOLO: I neroverdi pareggiano con Viti che insacca in rete da pochi passi, su un calcio di punizione battuto da Thorstvedt.

65' Ammonito Kamada per fallo su Thorstvedt.

60' GOL LAZIO: Biancocelesti in vantaggio con una punizione da circa venticinque metri di Zaccagni, non potentissima ma molto angolata che beffa Cragno.

53' Primi due cambi per Tudor: entrano Guendouzi e Felipe Anderson rispettivamente per Rovella e Vecino.

51' Buona progressione di

46' Comincia il secondo con primo pallone giocato dagli ospiti.

45' Temina il primo tempo con le due squadre che vanno negli spogliatoi sul risultato di 0-0.

44' Bella azione personale di Mulattieri terminata con un tiro dal limite dell'area, Provedel para facilmente.

31' Ancora Cragno salva la sua porta con un ottimo intervento su tiro ravvicinato di Kamada, che era stato servito con precisione da Pellegrini.

19' Promo cartellino giallo dell'incontro comminato a Volpato per un fallo su Castellanos.

17' Tiro da fuori di Volpato, Provedel blocca facilmente.

3' Padroni di casa vicini al vantaggio con Hysaj che ben servito da Gila si fa ipnotizzare da Cragno, bravo a respingere miracolosamente in uscita il tiro a botta sicura dell'albanese.

1' Il primo pallone è giocato dalla squadra biancoceleste.