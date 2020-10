Estrazioni Lotto, 10elotto, Superenalotto del 27 ottobre 2020

È cominciata l’ultima settimana degli appuntamenti del mese di ottobre con le estrazioni del Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto. Durante la prima delle tre estrazioni di questa settimana sono state sorteggiate casualmente le combinazioni vincenti che potrebbero portarti ad essere tra i vincitori del ricco montepremi.

Estrazione del Lotto che ha avuto luogo alle ore 19:00 del 27 ottobre 2020

Le estrazioni del Lotto si tengono tre volte a settimana, ogni martedì giovedì e sabato alle ore 19:00. Per poter partecipare al concorso è possibile giocare la schedina non solo presso i rivenditori autorizzati, ma anche online o tramite l’applicazione per smartphone e tablet: è sufficiente selezionare la ruota e la sequenza numerica che si desidera giocare e attendere l’estrazione.

Ecco quali sono le combinazioni vincenti che sono state sorteggiate durante l’estrazione di martedì 27 ottobre 2020:

Ruota Primo estratto Secondo estratto Terzo estratto Quarto estratto Quinto estratto Bari 88 72 12 87 49 Cagliari 22 20 56 59 30 Firenze 5 39 74 53 86 Genova 57 72 7 46 2 Milano 88 40 30 33 38 Napoli 23 14 11 90 20 Palermo 12 18 89 6 20 Roma 76 3 45 20 44 Torino 64 30 43 69 16 Venezia 56 60 32 17 46 Nazionale 59 74 12 50 54

Se nessun giocatore si è aggiudicato il ricco montepremi, il jackpot continua a crescere: tutti i player hanno l’occasione di completare la propria giocata in vista della prossima estrazione di giovedì 29 ottobre 2020.

A seguire dell’estrazione del Lotto sono stati sorteggiati anche i 5 simboli del Simbolotto:

Soldato, 12

Natale, 25

Amo, 23

Rana, 13

Come di consueto, anche per questo concorso, la ruota del Simbolotto è quella di Roma.

Ritardatari Lotto

I ritardatari del Lotto sono quei numeri che non si presentano da un numero significativo di concorsi, tale da poter pensare che – inserendoli nella propria strategia di gioco – si possano aumentare le probabilità di vincita. Ecco quindi i numeri, divisi in base alla ruota di appartenenza, che non vengono sorteggiati da oltre 80 estrazioni:

Ruota Numero Da quante estrazioni manca Genova 18 111 estrazioni Venezia 57 108 estrazioni Cagliari 2 105 estrazioni Napoli 37 104 estrazioni Napoli 36 87 estrazioni Nazionale 14 100 estrazioni Genova 61 97 estrazioni Roma 87 96 estrazioni Nazionale 11 95 estrazioni Genova 50 85 estrazioni

Fonte dati ufficiali estrazioni del Lotto

Numeri estratti 10eLotto del 27 ottobre 2020

Il 27 ottobre 2020 si è tenuta l’estrazione del concorso n.129 del 10eLotto, durante la quale sono stati sorteggiati casualmente la combinazione vincente, il numero Oro e il Doppio Oro. Ecco i numeri fortunati:

Combinazione vincente: 3, 5, 7, 12, 14, 18, 20, 22, 23, 30, 39, 40, 56, 57, 60, 64, 72, 74, 76, 88.

Numero Oro: 88

Doppio Oro: 88, 72.

I giocatori che hanno creato una schedina con la combinazione vincente, possono scoprire tutte le modalità per riscuotere il risultato della propria strategia e la conseguente vincita.

Fonte dati ufficiali estrazioni del 10eLotto

Superenalotto estrazioni concorso numero 111

Il SuperEnalotto è un gioco che appassiona tantissimi italiani che, tre volte a settimana, attendono in trepidante attesa l’estrazione. Il concorso n.111 del 27 ottobre 2020 ha portato all’estrazione della combinazione vincente che segue:

Combinazione vincente: 19, 26, 49, 53, 55, 77.

Numero Jolly: 51

Numero SuperStar: 57

Se sei anche tu tra gli appassionati del SuperEnalotto e vuoi mettere alla prova le tue capacità di gioco, non perdere l’occasione di giocare la schedina: potresti essere tra i vincitori.

Quote SuperEnalotto del 27 ottobre 2020

Premio Valore in euro (€) Vincitori 6 punti – 0 5 punti + Jolly 509.569,32 € 1 5 punti 18.292,24 € 9 4 punti 233,22 € 718 3 punti 21,58 € 23.372 2 punti 5 € 328.136

Il montepremi continua a crescere e potresti essere il giocatore che si aggiudica il 6 o il 5+1: puoi giocare la tua schedina in tanti modi e attendere la prossima estrazione di giovedì 29 ottobre. Cosa aspetti?

Fonte dati ufficiali estrazioni del Supernenalotto