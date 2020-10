Estrazioni Lotto, 10elotto, Superenalotto del 15 ottobre 2020

Il secondo appuntamento settimanale delle estrazioni del Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto si è svolto giovedì 15 ottobre alle ore 19. Come di consueto, sono state estratte le combinazioni vincenti che potrebbero permettere a tanti giocatori di aggiudicarsi il ricco montepremi in palio.

Estrazione del Lotto che ha avuto luogo alle ore 19:00 del 15 ottobre 2020

Il gioco del Lotto raccoglie tanti appassionati player che decidono di mettere alla prova la propria strategia completando la schedina con la sequenza di numeri che ritengono vincenti. Le estrazioni avvengono ogni martedì, giovedì e sabato.

Scopriamo quali sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto durante il concorso del 15 ottobre 2020:

Ruota Primo estratto Secondo estratto Terzo estratto Quarto estratto Quinto estratto Bari 6 9 89 86 27 Cagliari 5 61 54 3 41 Firenze 12 60 26 18 39 Genova 5 45 9 71 34 Milano 36 84 7 30 23 Napoli 43 48 79 27 39 Palermo 39 29 21 53 74 Roma 22 63 73 9 83 Torino 68 30 44 71 65 Venezia 21 39 32 35 19 Nazionale 47 33 65 21 18

All’estrazione del Lotto è seguita quella del Simbolotto, un gioco complementare e gratuito al Lotto stesso. Ecco la combinazione del Simbolototto dell’estrazione di giovedì 15 ottobre 2020:

Gatta, 3

Topi, 11

Braghe, 8

Pigna, 38

Quadro, 40

La ruota d’estrazione del Simbolotto cambia mensilmente e quella scelta per il mese di ottobre è Roma.

Ritardatari Lotto

Le estrazioni del mese di ottobre continuano ad essere dominate dal ritardo assoluto del numero 24 sulla ruota di Napoli che è assente da oltre 140 estrazioni. Tra gli “assenti centenari” ci sono anche il 28 su Bari e il 18 su Genova.

Conoscere quali sono i numeri ritardatari può essere molto importante in quanto, inserendoli nella propria schedina di gioco, si possono aumentare in maniera significativa le probabilità di vincita.

Vediamo quali sono i numeri ritardatari aggiornati alle estrazioni di giovedì 15 ottobre:

Ruota Numero Da quante estrazioni manca Napoli 24 141 estrazioni Bari 28 138 estrazioni Genova 18 106 estrazioni Venezia 57 103 estrazioni Cagliari 2 100 estrazioni Napoli 37 99 estrazioni Nazionale 14 95 estrazioni Napoli 5 93 estrazioni Genova 61 92 estrazioni Roma 87 91 estrazioni

Numeri estratti 10eLotto del 15 ottobre 2020

Il 15 ottobre ci sono state anche le estrazioni del 10eLotto, a seguire di quelle del Lotto e del Simbolotto. Durante il concorso n.104, come durante gli altri appuntamenti settimanali, sono state sorteggiate casualmente le combinazioni vincenti. Ecco quali sono i numeri vincenti dell’estrazione del 10eLotto del 15 ottobre:

Combinazione vincente: 5, 6, 9, 12, 21, 22, 29, 30, 36, 39, 43, 45, 48, 54, 60, 61, 63, 68, 84, 89

Numero Oro: 6

Numero Doppio Oro: 6, 9



SuperEnalotto estrazioni concorso numero 106

Il concorso n.106 del SuperEnalotto si è tenuto giovedì 15 ottobre 2020: durante questo secondo di tre appuntamenti settimanali sono state estratte la combinazione vincente, il numero Jolly e il Numero Superstar. Ecco i risultati dell’estrazione del concorso n.106 del SuperEnalotto:

Combinazione vincente: 29, 38, 47, 61, 68, 86.

Numero Jolly: 36

Numero SuperStar: 59



Quote SuperEnalotto del 15 ottobre 2020

Premio Valore in euro (€) Vincitori 6 punti 51.666.779,32 0 5 punti + Jolly 0 0 5 punti € 20.169,22 8 4 punti € 415,65 395 3 punti € 32,86 15.047 2 punti € 6,36 241.340

Il jackpot continua a crescere in maniera vertiginosa. Il prossimo concorso è sabato 17 ottobre.

