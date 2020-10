Estrazioni Lotto, 10elotto, Superenalotto del 20 ottobre 2020

Le estrazioni del Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto si sono tenute, nel primo appuntamento settimanale, martedì 20 ottobre 2020. La sestina vincente e altri numeri sono stati sorteggiati poco dopo le 19 ha offerto la possibilità agli appassionati di aggiudicarsi un ricco montepremi che continua a crescere di concorso in concorso. Scopriamo quali sono le combinazioni vincenti di martedì 20 ottobre 2020.

Estrazione del Lotto che ha avuto luogo alle ore 19:00 del 20 ottobre 2020

Il gioco del Lotto appassiona tantissimi italiani che si danno appuntamento tre volte a settimana per l’estrazione che potrebbe permettergli di aggiudicarsi il ricco jackpot messo in palio. La strategia di gioco e la costanza con cui si effettua la propria giocata può essere n elemento determinante per essere tra i vincitori del concorso.

Si ricorda che è possibile completare la schedina non solo presso le ricevitorie autorizzate, ma anche online o da smartphone e tablet attraverso l’apposita applicazione.

Scopriamo le sequenze vincenti dell’estrazione del Lotto del 20 ottobre 2020:

Ruota Primo estratto Secondo estratto Terzo estratto Quarto estratto Quinto estratto Bari 79 28 63 71 45 Cagliari 28 34 81 48 89 Firenze 29 27 12 37 17 Genova 56 55 44 30 7 Milano 47 90 64 49 14 Napoli 34 19 84 65 5 Palermo 88 57 87 10 18 Roma 29 11 2 16 65 Torino 70 61 29 47 25 Venezia 1 76 78 77 74 Nazionale 65 57 28 40 34

L’estrazione del Simbolotto, come di consueto, si è tenuta a seguire di quella del Lotto. Ecco la combinazione dei 5 simboli del Simbolototto dell’estrazione di martedì 20 ottobre 2020:

Nacchere, 36

Maiale, 4

Soldato, 12

Luna, 6

Prigione, 44

Ancora per pochi concorsi, la ruota del Simbolotto è quella di Roma.

Ritardatari Lotto

Lo sapevi che ci sono dei numeri che non vengono estratti da un numero consistente di concorsi? Inserirli all’interno della propria schedina potrebbe permetterti di assicurarti il ricco montepremi nel caso venissero estratti. Di seguito un elenco dei numeri, divisi per ruota, che mancano da oltre 90 estrazioni:

Ruota Numero Da quante estrazioni manca Genova 18 108 estrazioni Venezia 57 105 estrazioni Cagliari 2 102 estrazioni Napoli 37 101 estrazioni Nazionale 14 97 estrazioni Genova 61 94 estrazioni Roma 87 93 estrazioni Nazionale 11 92 estrazioni Napoli 36 84 estrazioni Genova 50 82 estrazioni

Numeri estratti 10eLotto del 20 ottobre 2020

Durante il secondo appuntamento settimanale, martedì 20 ottobre c’è stata anche l’estrazione del 10eLotto. Se ci si è persi il concorso n.108 è possibile rivederlo in diretta streaming e rivivere l’emozione del sorteggio delle sequenze vincenti del 20 ottobre:

Combinazione vincente: 1 – 11 – 12 – 19 – 27 – 28 – 29 – 34 – 47 – 55 – 56 – 57 – 61 – 63 – 70 – 76 – 79 – 81 – 88 – 90

Numero Oro: 79

Numero doppio Oro: 79, 28

Se hai effettuato una giocata ma non hai seguito l’estrazione, hai la possibilità di verificare la sequenza vincente in ogni momento sulla APP My Lotteries disponibile sia per smartphone, sia per tablet.

Superenalotto estrazioni concorso numero n.108

Martedì 20 ottobre 2020 è stata estratta la combinazione vincente del concorso n.108 del SUperEnalotto: nel primo di tre appuntamenti settimanali i giocatori hanno potuto scoprire i numeri vincenti, il numero Jolly e il Numero SuperStar che, se presenti sulla propria schedina, potrebbero permettere di aggiudicarsi la vincita.

Ecco la combinazione vincente di martedì 20 ottobre 2020:

Combinazione vincente: 24 – 29 – 36 – 43 – 50 – 51“

Numero Jolly: 69

Numero SuperStar: 21

Si ricorda che tutti gli appassionati del SuperEnalotto possono effettuare la propria giocata in qualsiasi momento ed attendere l’esito del concorso per procedere, eventualmente, con la riscossione dell’importo dovuto.

Quote SuperEnalotto del 20 ottobre 2020

Premio Valore in euro (€) Vincitori 6 punti 0 0 5 punti + Jolly 0 0 5 punti 0 0 4 punti € 720,32 309 3 punti € 37,80 14.816 2 punti € 6,22 261.113

Il Jackpot del SuperEnalotto è sempre più alto: non perdere l’opportunità di aggiudicarti un ricco montepremi giocando la schedina con la sequenza di numeri che la tua strategia suggerisce. Il prossimo appuntamento settimanale è previsto per giovedì 22 ottobre 2020.

