Estrazioni Lotto, 10elotto, Superenalotto del 22 ottobre 2020

Il secondo appuntamento settimanale con le estrazioni del Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto si è tenuto giovedì 22 ottobre 2020 alle ore 19. Come di consueto sono state sorteggiate le sequenze numeriche vincenti che hanno permesso ai giocatori più validi di aggiudicarsi una parte del montepremi messo in palio.

Se sei un appassionato del gioco del Lotto e vuoi effettuare la tua giocata, hai tempo fino a pochi minuti prima della prossima estrazione che sarà sabato 24 ottobre 2020, ultimo appuntamento della settimana.

Estrazione del Lotto che ha avuto luogo alle ore 19:00 del 22 ottobre 2020

Le estrazioni del Lotto avvengono tre volte a settimana, ogni martedì giovedì e sabato alle ore 19. Per poter partecipare a ciascun concorso è possibile effettuare la propria giocata recandosi presso uno dei rivenditori autorizzati, online all’interno della propria area riservata o scaricando l’applicazione per smartphone e tablet. Si ricorda che è sufficiente selezionare la sequenza che si ritiene potenzialmente vincente e la ruota sulla quale si vuole giocare la schedina, scegliendo tra le 10 messe a disposizione.

Scopriamo quali sono le combinazioni vincenti dell’ultima estrazione, la n. 127:

Ruota Primo estratto Secondo estratto Terzo estratto Quarto estratto Quinto estratto Bari 70 31 13 7 89 Cagliari 71 72 5 37 13 Firenze 10 86 25 29 79 Genova 53 34 69 60 33 Milano 66 90 4 86 47 Napoli 89 71 31 5 32 Palermo 10 28 73 56 76 Roma 13 65 18 84 25 Torino 14 15 70 18 49 Venezia 35 78 23 32 18 Nazionale 2 43 32 64 84

È opportuno ricordare che, nel caso in cui nessun giocatore si sia aggiudicato il montepremi durante un determinato concorso, all’estrazione successiva il Jackpot è ancora più ricco. Per la prossima estrazione di sabato 24 ottobre è previsto una somma pari a 55 milioni e 800 mila euro.

A seguire dell’estrazione del Lotto sono stati sorteggiati anche i 5 simboli del Simbolotto:

Elmo, 26

Sfortuna, 17

Piano, 37

Ragazzo, 15

Forbici, 39

La ruota del Simbolotto del mese di ottobre è quella di Roma.

Ritardatari Lotto

Conoscere i numeri ritardatari per poterli inserire nella propria strategia di gioco consente di aumentare le probabilità di aggiudicarsi il montepremi. In particolare, non bisogna dimenticare di consultare, prima di giocare la schedina, la tabella dei numeri che non vengono estratti da un numero significativo di concorsi.

Ruota Numero Da quante estrazioni manca Genova 18 109 estrazioni Venezia 57 106 estrazioni Cagliari 2 103 estrazioni Napoli 37 102 estrazioni Napoli 36 85 estrazioni Nazionale 14 98 estrazioni Genova 61 95 estrazioni Roma 87 94 estrazioni Nazionale 11 93 estrazioni Genova 50 83 estrazioni

Estratti del concorso n.127 presi dal sito ufficiale del Lotto

Numeri estratti 10eLotto del 22 ottobre 2020

L’estrazione del 22 ottobre 2020 ha portato all’estrazione della combinazione vincente, il numero Oro e il Doppio Oro del 10eLotto. Di seguito il risultato:

Combinazione vincente: 5 10 13 14 15 25 28 31 34 35 53 65 66 70 71 72 78 86 89 90.

Numero Oro: 70.

Doppio Oro: 70 31.

Se sei tra i giocatori la cui schedina corrisponde alla sequenza estratta, conserva la ricevuta di gioco e procedi con la riscossione dell’importo aggiudicato.

Estratti del concorso n.127 presi dal sito ufficiale del 10eLotto

Superenalotto estrazioni concorso numero 109

Il concorso n.109 si è tenuto giovedì 22 ottobre 2020: nel secondo di tre appuntamenti settimanali sono stati sorteggiati la combinazione vincente, il numero Jolly e il numero SuperStar. Ecco i numeri vincenti:

Combinazione vincente: 1, 16, 21, 36, 37, 43.

Numero Jolly: 27

Numero SuperStar: 44

Se desideri metterti alla prova al SuperEnalotto è sufficiente compilare la schedina di gioco con i numeri che la tua strategia di gioco ti suggerisce e attendere l’estrazione per scoprire se sei tra i vincitori del concorso.

Quote SuperEnalotto del 22 ottobre 2020

Premio Valore in euro (€) Vincitori 6 punti 54.678.534,44 € 0 5 punti + Jolly 0 0 5 punti 53.802,41 € 3 4 punti 389,18 € 422 3 punti 28,43€ 17.396 2 punti 5,17€ 297.008

Il montepremi del SuperEnalotto continua a crescere e potresti essere tra i giocatori che, grazie alla propria intuizione e alla strategia di gioco studiata, potrebbe aggiudicarsi il ricco jackpot. Le prossime estrazioni sono previste per sabato 25 ottobre: cosa aspetti a effettuare la tua giocata?

Estratti del concorso n.109 presi dal sito ufficiale del SuperEnalotto