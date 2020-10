Estrazioni Lotto, 10elotto, Superenalotto del 7 ottobre 2020

Le combinazioni vincenti del gioco del Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto vengono estratti ogni martedì, giovedì e sabato dalle ore 21. Il gioco del Lotto infatti, gestito dal Ministero dell’economia e delle Finanze, permette ai giocatori di partecipare compilando la schedina con il numero (la sequenza di numeri) da 1 a 10 su una delle 10 ruote.

Durante la prima estrazione di questa settimana alcuni giocatori si sono aggiudicati parte del ricco montepremi: un player di Loreto (Ancora) si è aggiudicato 39.000€ grazie ad un terno sulla quota di Bari al gioco del Lotto.

Estrazione del Lotto che ha avuto luogo alle ore 19:00 del 6 ottobre 2020

Il primo appuntamento settimanale con l’estrazione del Lotto si è tenuta martedì 6 ottobre 2020 alle ore 19. Il sorteggio delle combinazioni vincenti del Lotto può essere seguito Live attraverso i numerosi canali attivati, anche online!

Ecco quali sono le combinazioni vincenti dell’ultima estrazione, la n.120.

Ruota Primo estratto Secondo estratto Terzo estratto Quarto estratto Quinto estratto Bari 17 24 26 12 18 Cagliari 80 86 46 81 74 Firenze 85 34 65 50 83 Genova 14 90 63 35 83 Milano 43 17 25 6 49 Napoli 44 72 46 76 80 Palermo 83 87 24 54 35 Roma 83 39 25 19 36 Torino 48 7 47 70 6 Venezia 84 65 79 32 16 Nazionale 2 28 41 4 34

Al termine delle estrazioni del Lotto sono stati sorteggiati anche i simboli del Simbolotto:

Luna, 6

Sfortuna, 17

Soldato, 12

Lupo, 21

Funghi, 43

Si ricorda che la ruota del Simbolotto del mese di ottobre è quella di Roma.

Ritardatari Lotto

Conoscere quali sono i numeri ritardatari nelle singole ruote, permette di poterli inserire in maniera consapevole nella propria schedina, aumentando le probabilità di vincita e di aggiudicarsi un ricco montepremi.

Ecco quindi un elenco dei numeri che non vengono estratti da un numero significativo di estrazioni:

Ruota Numero Da quante estrazioni manca Napoli 24 137 estrazioni Bari 28 134 estrazioni Genova 18 102 estrazioni Venezia 57 99 estrazioni Cagliari 2 96 estrazioni Napoli 37 95 estrazioni Palermo 21 92 estrazioni Nazionale 14 91 estrazioni Napoli 5 89 estrazioni Genova 61 88 estrazioni

Numeri estratti del 10eLotto del 7/10/2020

Il 7 ottobre 2020 si è tenuta anche l’estrazione dei numeri del 10eLotto: ecco quali sono state le combinazioni vincenti:

Combinazione vincente: 7 14 17 24 26 34 39 43 44 46 48 65 72 80 83 84 85 86 87 90

Numero Oro: 17

Doppio Oro: 17 24

Per si è in possesso della combinazione vincente, ti suggeriamo di seguire tutte le indicazioni per poter procedere con la riscossione dell'importo!

Superenalotto estrazioni concorso numero n.102

Il SuperEnalotto, arrivato al concordo n. 102 di questo 2020, ha visto l’estrazione della combinazione vincente, del numero Jolly e del Numero SuperStar anche durante il primo appuntamento di questa settimana di ottobre.

La combinazione vincente di questo concorso è la seguente:

Combinazione vincente: 8 55 67 73 74 89

Numero Jolly: 83

Numero Superstar: 18

Per poter effettuare la tua giocata al SuperEnalotto, è sufficiente compilare la schedina con le cifre che si ritengono potenzialmente vincenti, attendere l'estrazione e scoprire se si è tra i fortunati vincitori.

Quote SuperEnalotto del 7 ottobre 2020

Premio Valore in euro (€) Vincitori 6 punti 0 0 5 punti + Jolly 0 0 5 punti 0 0 4 punti € 653,99 341 3 punti € 36,59 15.335 2 punti € 5,95 273.127

Il prossimo montepremi, associato all'estrazione di giovedì 8 ottobre 2020 del SuperEnalotto supera il valore di 47 milioni di euro.

