Estrazioni Lotto, 10elotto, Superenalotto dell’8 ottobre 2020

Le estrazioni del Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto dell’8 ottobre 2020 hanno riservato, come sempre, grandi sorprese per gli appassionati e per coloro che hanno giocato la propria schedina nella speranza di aggiudicarsi il ricco montepremi che supera i 48 milioni di euro. Scopriamo insieme la sestina vincente del SuperEnalotto e tutte le combinazioni del Lotto, 10eLotto e del Simbolotto.

Estrazione del Lotto che ha avuto luogo alle ore 19:00 dell’8 ottobre 2020

Il gioco del Lotto prevede l’estrazione della combinazione vincente in maniera del tutto casuale tre volte a settimana, ogni martedì giovedì e sabato. Tutti coloro che hanno effettuato la giocata possono seguire l’estrazione attraverso i numerosi canali attivati tra cui il Live. Nel caso si fosse in possesso della schedina vincente, ricorda di seguire la procedura per poter riscuotere la vincita entro i termini previsti.

Ecco le combinazioni vincenti sulle 10 ruote del Lotto (9 delle quali identificate con i capoluoghi di regione e 1 rappresentata dalla ruota nazionale) dell’estrazione dell’8 ottobre 2020:

Ruota Primo estratto Secondo estratto Terzo estratto Quarto estratto Quinto estratto Bari 71 49 2 50 88 Cagliari 49 61 70 33 48 Firenze 60 71 2 22 88 Genova 30 10 56 38 5 Milano 78 29 30 36 15 Napoli 53 19 76 4 88 Palermo 83 85 55 31 84 Roma 81 58 46 52 60 Torino 53 36 85 87 52 Venezia 47 72 52 79 15 Nazionale 58 69 54 83 71

Al termine delle estrazioni del Lotto, ha avuto luogo il sorteggio dei simboli del Simbolotto:

Braghe, 8

Vaso, 7

Nacchere, 36

Caffè, 42

Balestra, 22

Si ricorda che la ruota del Simbolotto del mese di ottobre è Roma.

Ritardatari Lotto

Conoscere i numeri ritardatari delle estrazioni del Lotto permette di realizzare una strategia di gioco più efficace e con una probabilità di vincita superiore. Infatti i numeri ritardatari sono quelle cifre che non vengono estratte da un numero significativo di concorsi e, di conseguenza, hanno maggiori possibilità di venire estratti.

Di seguito un elenco dei numeri che non compaiono nelle estrazioni del Lotto da oltre 80 concorsi.

Ruota Numero Da quante estrazioni manca Napoli 24 138 estrazioni Bari 28 135 estrazioni Genova 18 103 estrazioni Venezia 57 100 estrazioni Cagliari 2 97 estrazioni Napoli 37 96 estrazioni Palermo 21 93 estrazioni Nazionale 14 92 estrazioni Napoli 5 90 estrazioni Genova 61 89 estrazioni

Estratti del concorso n.121 presi dal sito ufficiale del Lotto

Numeri estratti 10 e lotto dell’8 ottobre 2020

Durante l’estrazione dell’8 ottobre 2020 sono stati sorteggiati casualmente la combinazione vincenti del 10eLottom il numero oro e il doppio oro: ecco i risultati

Combinazione vincente: 2 10 19 29 30 42 49 36 53 56 58 60 61 70 71 72 78 81 83 85

Numero Oro: 71

Doppio Oro: 71, 49

Nel caso la propria schedina riportasse la sequenza vincente, è fondamentale conservare tutta la documentazione e procedere con la riscossione dell’importo aggiudicato.

Estratti del concorso <numero_concorso> presi dal sito ufficiale del 10eLotto

Superenalotto estrazioni concorso numero n.103

Il concorso n.102 del SuperEnalotto ha visto, in questo secondo di tre appuntamenti settimanali, la consueta estrazione della combinazione vincente, del numero Jolly e del numero SuperStar. Ecco la sequenza vincente sorteggiata:

Combinazione vincente: 8 35 51 60 63 75

Numero Jolly: 83

Numero SuperStar: 18

Per poter effettuare la tua giocata al SuperEnalotto, è sufficiente compilare la schedina con le cifre che si ritengono potenzialmente vincenti, attendere l’estrazione e scoprire se si è tra i fortunati vincitori.

Quote SuperEnalotto dell’8 ottobre 2020

Premio Valore in euro (€) Vincitori 6 punti 0 0 5 punti + Jolly 0 0 5 punti € 54.532,17 3 4 punti € 407,90 408 3 punti € 31,20 16.069 2 punti € 5,76 270.224

Il montepremi continua a salire: non resta che effettuare la propria giocata e attendere la prossima estrazione sabato 10 ottobre 2020. E tu cosa aspetti?

Estratti del concorso n.103 presi dal sito ufficiale del SuperEnalotto