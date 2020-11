Estrazioni Lotto, 10elotto, Superenalotto del 17 novembre 2020

La prima estrazione della settimana è quella di martedì 17 novembre. Per tutti gli amanti della schedina che non hanno potuto assistere alla diretta, è possibile rivedere il sorteggio delle combinazioni vincenti del Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto accedendo alla piattaforma online di Lottomatica o attraverso le applicazioni su smartphone e tablet.

Estrazione del Lotto che ha avuto luogo alle ore 19:00 del 17 novembre 2020

Le estrazioni del lotto sono un momento molto atteso nelle case degli italiani. Per i player più appassionati ma anche per chi segue solo il sorteggio si tratta di un appuntamento imperdibile.

Tutti i martedì, giovedì e sabato, alle 19, è possibile assistere all’estrazione della combinazione vincente e controllare la propria schedina. Partecipare a questa grande occasione non è mai stato così semplice: grazie all’App My Lottery per smartphone e tablet, è sufficiente selezionare una sequenza di 5 numeri tra 1 e 90 e attendere l’estrazione della giornata.

Ecco le estrazioni di martedì 17 novembre 2020:

Ruota Primo estratto Secondo estratto Terzo estratto Quarto estratto Quinto estratto Bari 15 82 83 61 29 Cagliari 14 78 41 38 83 Firenze 61 44 80 22 89 Genova 31 86 75 13 25 Milano 74 75 40 24 60 Napoli 34 74 35 20 38 Palermo 27 67 47 36 9 Roma 31 75 4 30 57 Torino 80 53 7 11 12 Venezia 50 67 65 18 7 Nazionale 58 74 69 73 32

Anche per questa estrazione nessun giocatore si è aggiudicato il numero 6, né 5+. Il jackpot continua a salire, arrivando a quota 65,4 milioni di euro.

Conclusa l’estrazione del Lotto, ha avuto luogo quella del Simbolotto. Ecco i simboli e numeri vincenti di martedì 17 novembre 2020:

29 – Diamante

17 – Sfortuna

36 – Nacchere

6 – Luna

42 – Caffè

La ruota del Simbolotto del mese di novembre è Torino.

Ritardatari Lotto

Aumentare le probabilità di vincita è possibile: grazie ai numeri ritardatari, si può affinare la propria strategia di gioco scegliendo di selezionare anche alcuni di quei numeri che non sono stati estratti da molto tempo.

Il 18 sulla ruota di Genova continua a guidare la classifica dei numeri ritardatari del Lotto, a seguire il 2 su Cagliari, il 37 su Napoli e il 14 sulla ruota Nazionale.

Di seguito la classifica dei ritardatari del Lotto del 17 novembre 2020:

Ruota Numero Da quante estrazioni manca Genova 18 120 estrazioni Cagliari 2 114 estrazioni Napoli 37 113 estrazioni Nazionale 14 109 estrazioni Roma 87 105 estrazioni Napoli 36 96 estrazioni Genova 50 94 estrazioni Firenze 21 86 estrazioni Palermo 75 86 estrazioni Milano 55 82 estrazioni

Fonte Estrazioni del Lotto

Numeri estratti 10eLotto del 17 novembre 2020

Le estrazioni del 10eLotto per il giorno 17 novembre 2020 sono associate al concorso n.120. Insieme alle combinazioni vincenti, sono sorteggiati anche il Numero Oro ed il Doppio Oro.

Ecco la sequenza del concorso n.120:

Combinazione vincente: 14-15-27-31-34-35-40-41-44-50-53-61-67-74

75-78-80-82-83-86

Numero Oro: 15

15 Doppio Oro: 15-82

Se si vuole partecipare all’estrazione di giovedì 19 novembre 2020, è possibile fare la propria giocata presso una ricevitoria autorizzata, accedendo all’area riservata del sito di Lottomatica o tramite le applicazioni per smartphone e tablet.

Fonte Estrazioni del 10eLotto

Superenalotto estrazioni concorso numero 120

Tra i diversi giochi disponibili, il SuperEnalotto è una delle estrazioni che permette di vincere la cifra più alta. Oltre a dover controllare la combinazione della propria schedina, il player può aggiudicarsi la giocata anche nel caso del 6 o del 5+1, concorrendo così alla possibilità di diventare milionario.

Di seguito la combinazione vincente dell’estrazione del 17 novembre 2020:

Combinazione vincente: 7-18-20-32-45-55

7-18-20-32-45-55 Numero Jolly : 75

: 75 SuperStar: 41

Il jackpot per la prossima estrazione del SuperEnalotto è di 66.400.000 euro. Per potersi aggiudicare questo importo è sufficiente giocare la propria schedina.

Quote SuperEnalotto del 17 novembre 2020

Premio Valore in euro (€) Vincitori 6 punti 0 € – 5 punti + Jolly 0 € – 5 punti 27.002,68 6 4 punti 292,58 566 3 punti 20,86 23.836 2 punti 5,00 348.159

Per poter verificare di essere in possesso o meno della combinazione vincente è possibile farlo online o tramite l’applicazione per smartphone o tablet.

Fonte Estrazioni del SuperEnalotto