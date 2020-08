F1, Gran Premio Spagna: ecco come seguire il GP di ferragosto in diretta

Mondiale F1 2020, anche in questo weekend di Ferragosto si accenderà la passione per i motori e tutte le suggestioni della F1. Le monoposto del mondiale scenderanno in pista, infatti, per il caliente Gran Premio di Spagna e sarà possibile seguire le qualifiche e la gara sia in diretta che in differita.

Le monoposto della Formula 1 sono pronte, con le loro inconfessabili livree, a scendere in pista per il Gran Premio di Spagna. Questa è la sesta del Campionato del Mondo di Formula 1.

A rendere ancora più interessante questo appuntamento è il fatto che Max Verstappen potrebbe avere riaperto i giochi per la corsa al titolo piloti dopo la sua vittoria al GP del 70° Anniversario. Inoltre, tenendo presente il finale della scorsa gara, la Mercedes ha palesato almeno un punto debole: la gestione delle gomme. Nonostante questo, entrambe le monoposto dalla nuova livrea nera sono salite sul podio con i loro rispettivi piloti. della Stella finiscono sul podio, hanno mostrato un punto debole. Pertanto, proprio la gestione delle gomme sul circuito del Montmelò potrebbe rappresentare un elemento importante, infatti è probabile che le temperature dell’asfalto saranno molto elevate in questo weekend di Ferragosto.

Formula 1, Gran Premio di Spagna di Formula 1 sarà trasmesso in diretta da Sky Sport F1

Venerdì 14 agosto

Libere 1: 11:00-12:30

Libere 2: 15:00-16:30

Sabato 15 agosto

Libere 3: 12:00-13:00

Qualifiche: 15:00-16:00

Domenica 16 agosto

Gara: 15:10

Formula 1, Gran Premio di Spagna di Formula 1 sarà trasmesso in differita su TV8

Sabato 15 agosto

Qualifiche: 18:00-19:00

Domenica 16 agosto

Gara: dalle 18:00