La Formula 1 ufficializza quattro nuovi gran premi nel calendario 2020

Da qualche ora la Formula 1 ha annunciato l’ingresso di quattro nuovi gran premi nel calendario del Mondiale 2020: Turchia, doppio appuntamento in Bahrain e Abu Dhabi. Con queste aggiunte sale a diciassette il numero dei Gp di questa particolare stagione 2020 che è stata organizzata con grande impegno nonostante le enormi difficoltà dovute alla pandemia tuttora in atto. I vertici della Formula 1 aprono anche alla possibilità di avere un pubblico ristretto in alcune gare. Invece, è stata annullata ufficialmente la gara in Cina e sembra ormai certa anche la cancellazione del Gp del Vietnam.

Formula 1: il calendario aggiornato con Turchia, Bahrain e Abu Dhabi.

I quattro nuovi gran premi sono stati posti a chiusura della stagione: Turchia 15 novembre, Bahrain 29 novembre e 6 dicembre e infine Abu Dhabi 13 dicembre. Mentre la presenza del Bahrain e di Abu Dhabi nel calendario è ormai consolidata da anni, ha suscitato molta sorpresa l’appuntamento a Istanbul. Infatti, sono trascorsi ormai nove anni dall’ultimo Gp disputato sul circuito turco collocato nella periferia della capitale. Quindi, c’è tanta attesa attorno a questo appuntamento anche da parte dei piloti che hanno manifestato il loro entusiasmo sui loro canali social. Nel 2011 a vincere la gara su Red Bull fu Sebastian Vettel, mentre l’anno precedente era stato Lewis Hamilton a trionfare sulla McLaren.

Di seguito il calendario aggiornato:

Gp del Belgio, Spa, 28-30 Agosto

Gp d’Italia, Monza, 4-6 Settembre

Gp di Toscana, Mugello, 11-13 Settembre

Gp di Russia, Sochi, 25-27 Settembre

Gp di Germania, Nurburgring, 9-11 Ottobre

Gp del Portogallo, Portimao, 23-25 Ottobre

Gp dell’Emilia Romagna, Imola, 31 Ottobre-1 Novembre

Gp di Turchia, Istanbul, 13-15 Novembre

Gp del Bahrain, Sakhir, 27-29 Novembre e

Gp di Sakhir, Sakhir (Bahrain), 4-6 Dicembre

Gp di Abu Dhabi, Yas Marina, 11-13 Dicembre