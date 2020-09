F1 Monza Gp | Tutti gli orari e dove seguire il gran premio d’Italia.

Archiviata la trasferta di Spa, il circus della Formula 1 si prepara al primo appuntamento italiano del calendario 2020. Il circuito di Monza è pronto ad ospitare il Gran premio d’Italia che si disputerà domenica alle ore 15.10, ma il weekend entrerà nel vivo già da venerdì con le prove libere. Sarà un gran premio a porte chiuse come quelli che lo hanno preceduto, ma è stata ammessa una speciale eccezione. Gli organizzatori, infatti, hanno invitato, in rappresentanza della categoria, duecentocinquanta tra medici, infermieri e volontari della protezione civile ad assistere al gp. Un omaggio voluto dal presidente dell’Automobile Club d’Italia, Angelo Sticchi Damiani, per gli operatori sanitari che in questi mesi si sono spesi in prima linea per combattere il Covid-19. Sarà anche l’occasione per fare del bene e raccogliere fondi. Infatti, con l’iniziativa Face for Fan gli appassionati con un piccolo contributo economico potranno vedere il proprio cartonato a grandezza naturale seduto sulle tribune. I proventi dell’iniziativa di solidarietà saranno devoluti all’Istituto Nazionale per le malattie infettive Irccs Lazzaro Spallanzani di Roma, la fondazione Irccs Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano e l’Associazione Brianza per il Cuore Onlus. Invece, i tifosi potranno seguire tutti gli appuntamenti con le dirette di Sky e in chiaro su Tv8.

Sarà un gran premio diverso dal solito, senza pubblico, senza la marea rossa che inonda le tribune, ma con degli spettatori speciali e in numero contingentato. Nonostante le limitazioni, rimane un appuntamento molto atteso dai fan e dai piloti perché richiederà alle monoposto grandi performance e promette spettacolo.

Infatti, lo storico circuito brianzolo è stato ribattezzato “il tempio della velocità” per le altissime velocità di punta raggiunte dalle vetture. E’ lungo 5793 metri ed è un tracciato a bassissimo carico aerodinamico a differenza di quello di Spa. Considerate le sue caratteristiche, sarà una dura prova per le monoposto Ferrari che, reduci dal tragico risultato ottenuto in Belgio, dovranno provare a salvare l’onore nel gran premio di casa. Impresa per nulla semplice considerando le enormi difficoltà della SF1000 che soffre sia per l’aerodinamica che per la Power Unit. Considerando la difficile realtà del presente, la vittoria di Charles Leclerc di un anno fa sembra lontanissima, tanto da apparire come un nostalgico ricordo dai contorni sfumati. Dal’altro lato la Mercedes sembra avere tutte le potenzialità per fare bene o meglio per dominare su questo tracciato e soltanto la Red Bull, che è in ottima forma, potrebbe provare ad insidiarla. In seguito tutti gli orari e i canali per seguire anche in chiaro gli appuntamenti del Gp d’Italia.

Canale 207 Sky Sport F1 HD (diretta)

Venerdì 4 Settembre

Prove Libere 1 ore 11.00

Prove Libere 2 ore 15.00

Sabato 5 Settembre

Prove libere 3 ore 12.00

Qualifiche ore 15.00

Domenica 6 Settembre

Gara ore 15.10

TV8

Sabato 5 Settembre

Prove Libere 3 ore 13.00 (differita)

Qualifiche ore 15.00 (diretta)

Domenica 6 Settembre

Gara ore 15.10 (diretta)