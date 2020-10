Alfa Romeo, Raikkonen e Giovinazzi : “Oggi il nostro potenziale era molto migliore ”

Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi ai microfoni della stampa ha commentato le qualifiche del GP di Imola che lo ha visto concludere al diciottesimo posto

“Limiti della pista superati ? Sì, sembra che fossi fuori. Ovviamente so che li hanno cambiati dopo la mattinata, dobbiamo vedere dov’è il limite del cordolo, ma che l’abbia superato o no tanto non cambia nulla. È andata così. Tutti ravvicinati come distacchi? Sì, succede ogni anno in alcune piste, qui è stato così”

Dallo stesso avviso il compagno di squadra Giovinazzi : “Oggi il nostro potenziale era molto migliore. Il primo giro era ok, con quello eravamo qualificati per il Q2. L’ultimo giro invece è stato completamente rovinato dal traffico. Non è stato un giro pulito. Purtroppo è una pista problematica dal punto di vista del traffico. Domani vedremo, partendo ultimi possiamo solo fare meglio. Oggi abbiamo avuto qualche problema nelle libere, quindi ho potuto fare solo due giri a pieno carico di benzina. Difficile quindi sapere come andrà domani la gara, ma noi faremo del nostro meglio”.

La griglia di partenza del GP dell’Emilia Romagna

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:13.609 6

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.097 6

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.567 5

4 Pierre GASLY AlphaTauri+0.893 5

5 Daniel RICCIARDO Renault+0.911 6

6 Alexander ALBON Red Bull Racing+0.963 6

7 Charles LECLERC Ferrari+1.007 5

8 Daniil KVYAT AlphaTauri+1.087 5

9 Lando NORRIS McLaren+1.205 5

10 Carlos SAINZ McLaren+1.302 6

11° Perez (Racing Point BWT Mercedes) 1:15.061 (S)

12° Ocon (Renault) 1:15.201 (S)

13° Russell (Williams Mercedes) 1:15.323 (S)

14° Vettel (Ferrari) 1:15.385 (S)

15° Stroll (Racing Point BWT Mercedes) 1:15.494 (S)

Elimination Zone

16° Grosjean (Haas Ferrari) 1:15.918 (S)

17° Magnussen (Haas Ferrari) 1:15.939 (S)

18° Raikkonen (Alfa Romeo Racing Ferrari) 1:15.953 (S)

19° Latifi (Williams Mercedes) 1:15.987 (S)

20° Giovinazzi (Alfa Romeo Racing Ferrari) 1:16.208 (S)