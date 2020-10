F1, Hamilton scrive la storia: 91esima vittoria in carriera, eguagliato Schumacher

Hamilton scrive la storia: il 6 volte campione del mondo vince il Gran Premio dell’Eiffel ed eguaglia Schumacher conquistando la sua 91esima vittoria.

Era questione di tempo per raggiungere quello che più volte, in queste ultime gare, gli era sempre sfuggito ovvero arrivare a conquistare la vittoria numero 91 in carriera ed oggi, vincendo il Gran Premio dell’Eiffel, Lewis Hamilton ci è riuscito: il 6 volte campione del mondo ha riscritto la storia eguagliando la leggenda di questo sport Michael Schuamcher e diventando il più vincente della storia della Formula 1. Una carriera lunga, sofferta come da lui stesso dichiarato iniziata per hobby, per gioco sui kart dividendo la passione con suo padre che, pur di mantenere questo suo sogno, aveva 4 lavori. A 12 anni viene messo sotto contratto dalla Mclaren e intanto continua a vincere nelle serie minori fino ad arrivare, nel 2006, ad essere annunciato come pilota principale della scuderia inglese. In F1 ottiene subito risultati impressionanti sfiorando la possibilità di vincere subito il suo primo titolo mondiale proprio nel 2007 ( campionato vinto da Kimi Raikkonen) ma la vittoria è solo rimandata perchè, nel 2008, vince il suo primo titolo mondiale. Inizia poi una fase difficile per il campione britannico perchè la Mclaren non riesce ad essere competitiva e lotta, ottenendo sempre ottimi risultati, con il team e cercando di ottenere sempre il risultato massimo per il team.

Arriva, però, il 2012 quando Michael Schumacher ufficializza il suo ritiro ufficiale dal mondo delle corse lasciando scoperto il posto in Mercedes e, qualche mese dopo, Hamilton firma per il team tedesco. Questa collaborazione diventa vincente e letale nel 2014: il team scudetto sfrutta importanti novità nel regolamento e riesce ad ottenere un vantaggio considerevole sulle avversarie cominciando un dominio importante nel mondo Formula 1. Con la Mercedes, infatti, Hamilton riesce a conquistare ben 5 titoli mondiali ( 2014, 2015 e tre consecutivi dal 2017 al 2019) avvicinando un altro record storico quello sempre appartenente al mito Schumacher di 7 titoli mondiali. E’ il pilota con più podi ( 159), pilota con più Pole Position ( 96) e, a breve, può diventare il pilota col maggior numero di vittorie. Lewis Hamilton è diventato leggenda.