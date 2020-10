Ferrari, Vettel: “Ho dato tutto quello che avevo”

Ai microfoni di Sky Sport F1 Sebastian Vettel ha commentato la sua qualifica ad Imola che lo ha visto concludere al quattordicesimo posto.

“Il feeling rispetto alle qualifiche precedenti questa volta era buono, ma il risultato è stato più o meno lo stesso – ha dichiarato il pilota della Ferrari dopo l’eliminazione nella Q2 – in gara sarà difficile recuperare partendo così indietro, il nostro passo è buono , ma superare è molto difficile. Mi dispiace per il crono cancellato, sapevo di essere a rischio, però ho dato il massimo che avevo perché altrimenti non avrei avuto chance di superare il taglio, vediamo cosa possiamo fare per la gara di domani, vediamo cosa accadrà .”

La griglia di partenza del GP dell’Emilia Romagna

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:13.609 6

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.097 6

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.567 5

4 Pierre GASLY AlphaTauri+0.893 5

5 Daniel RICCIARDO Renault+0.911 6

6 Alexander ALBON Red Bull Racing+0.963 6

7 Charles LECLERC Ferrari+1.007 5

8 Daniil KVYAT AlphaTauri+1.087 5

9 Lando NORRIS McLaren+1.205 5

10 Carlos SAINZ McLaren+1.302 6

11° Perez (Racing Point BWT Mercedes) 1:15.061 (S)

12° Ocon (Renault) 1:15.201 (S)

13° Russell (Williams Mercedes) 1:15.323 (S)

14° Vettel (Ferrari) 1:15.385 (S)

15° Stroll (Racing Point BWT Mercedes) 1:15.494 (S)

Elimination Zone

16° Grosjean (Haas Ferrari) 1:15.918 (S)

17° Magnussen (Haas Ferrari) 1:15.939 (S)

18° Raikkonen (Alfa Romeo Racing Ferrari) 1:15.953 (S)

19° Latifi (Williams Mercedes) 1:15.987 (S)

20° Giovinazzi (Alfa Romeo Racing Ferrari) 1:16.208 (S)