Ferrari, Vettel: “Mi mancherà ogni persona della Ferrari”

Sebastian Vettel in conferenza stampa ha presentato il GP di Imola (prima volta per il tedesco sul circuito emiliano) e ultimo GP d’Italia da ferrarista

“È come una storia d’amore, sono un fan della Ferrari sin da quando ero un ragazzino. Mi mancherà ogni persona del team: sì, vedrò ancora molti di loro nel paddock, ma un po’ meno spesso e sicuramente in modo diverso rispetto a prima. Non riesco a tirare fuori tutto il potenziale della SF1000, mentre Charles ci riesce. Sto lavorando duro con i miei ingegneri, anche perché nella mia carriera sono sempre riuscito a estrarre il meglio dalla vettura. Tuttavia quest’anno non ci sono ancora riuscito. Circuito cittadino in Arabia Saudita? Onestamente ho saputo solo di recente l’intenzione di gareggiare lì in un circuito cittadino. Non posso dire nulla, senza offesa, non conosco la situazione a sufficienza. Non posso dire altro perché non ho approfondito la materia a conoscenza”

Mondiale piloti

1 Lewis Hamilton 256

2 Valtteri Bottas 179

3 Max Verstappen 162

4 Daniel Ricciardo 80

5 Charles Leclerc 75

6 Sergio Perez 74

7 Lando Norris 65

8 Alexander Albon 64

9 Pierre Gasly 63

10 Carlos Sainz 59

11 Lance Stroll 57

12 Esteban Ocon 40

13 Sebastian Vettel 18

14 Daniil Kvyat 14

15 Nico Hulkenberg 10

16 Antonio Giovinazzi 3

17 Kimi Raikkonen 2

18 Romain Grosjean 2

19 Kevin Magnussen 1

20 Nicholas Latifi 0

21 George Russell 0

Mondiale costruttori

1 Mercedes 435

2 Red Bull 226

3 Racing Point* 126

4 McLaren 124

5 Renault 120

6 Ferrari 93

7 AlphaTauri 77

8 Alfa Romeo 5

9 Haas 3

10 Williams 0

* 15 punti di penalità