Mercedes, Hamilton: “Ho fatto un giro da schifo”

Ai microfoni di Sky Sport F1 Lewis Hamilton ha analizzato la sua qualifica ad Imola che lo ha visto concludere al secondo posto dietro al compagno di squadra Bottas

“Valtteri ha fatto ottimo lavoro. Io ho fatto un giro da schifo invece. Ma non puoi fare sempre il giro perfetto. Questo è un circuito bellissimo,una pista incredibile con punte di velocità assurde. Sono grato di poter essere qui con una macchina che ha queste prestazioni. Bella sfida,ci siamo divertiti. Domani? Red Bull è forte in gara solitamente. Pista è molto bella ma domani la gara sarà noiosa temo. Si può superare nel lungo rettilineo,ma è un po’ stretto ed è difficile seguire chi ti sta davanti. Dopo curva 1 diventa un trenino. Sarà sfida per chi dovrà seguire. Spero DRS dia possibilità di sorpasso nelle prima curva. Daremo tutto domani e vedremo come andrà. Non fanno più piste in questo tipo di località,non so perché. Questa è una delle località più belle che abbia mai visto”

La griglia di partenza del GP dell’Emilia Romagna

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:13.609 6

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.097 6

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.567 5

4 Pierre GASLY AlphaTauri+0.893 5

5 Daniel RICCIARDO Renault+0.911 6

6 Alexander ALBON Red Bull Racing+0.963 6

7 Charles LECLERC Ferrari+1.007 5

8 Daniil KVYAT AlphaTauri+1.087 5

9 Lando NORRIS McLaren+1.205 5

10 Carlos SAINZ McLaren+1.302 6

11° Perez (Racing Point BWT Mercedes) 1:15.061 (S)

12° Ocon (Renault) 1:15.201 (S)

13° Russell (Williams Mercedes) 1:15.323 (S)

14° Vettel (Ferrari) 1:15.385 (S)

15° Stroll (Racing Point BWT Mercedes) 1:15.494 (S)

Elimination Zone

16° Grosjean (Haas Ferrari) 1:15.918 (S)

17° Magnussen (Haas Ferrari) 1:15.939 (S)

18° Raikkonen (Alfa Romeo Racing Ferrari) 1:15.953 (S)

19° Latifi (Williams Mercedes) 1:15.987 (S)

20° Giovinazzi (Alfa Romeo Racing Ferrari) 1:16.208 (S)