Red Bull, Verstappen: “Domani potremo fare una bella gara a Imola”

Ai microfoni di Sky Sport F1 Max Verstappen ha commentato le qualifiche del GP di Imola che lo ha visto concludere al terzo posto

“Non è stata una gran qualifica onestamente. Ho potuto fare solo due giri nel Q1 e nel Q2 non ero abbastanza pronto. Abbiamo avuto poi quel problema e anche il tentativo con le gomme Medie,che ci ha fatto qualificare ma senza avere un buon punto di riferimento per il Q3. Abbiamo faticato un po’ nel primo tentativo del Q3,non avevamo tanta aderenza. Il secondo tentativo è stato migliore ma è stato difficile. La terza posizione non è male,ma personalmente mi aspettavo di essere più vicino e di lottare di più con le Mercedes. Ma dopo il Q2 abbiamo perso un po’ la strada. Pista nella quale è molto bello guidare. Pensavo fosse troppo stretta per queste macchine,invece va bene. Mi è piaciuta tanto e spero che domani potremo fare una bella gara qui”



La griglia di partenza del GP dell’Emilia Romagna

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:13.609 6

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.097 6

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.567 5

4 Pierre GASLY AlphaTauri+0.893 5

5 Daniel RICCIARDO Renault+0.911 6

6 Alexander ALBON Red Bull Racing+0.963 6

7 Charles LECLERC Ferrari+1.007 5

8 Daniil KVYAT AlphaTauri+1.087 5

9 Lando NORRIS McLaren+1.205 5

10 Carlos SAINZ McLaren+1.302 6

11° Perez (Racing Point BWT Mercedes) 1:15.061 (S)

12° Ocon (Renault) 1:15.201 (S)

13° Russell (Williams Mercedes) 1:15.323 (S)

14° Vettel (Ferrari) 1:15.385 (S)

15° Stroll (Racing Point BWT Mercedes) 1:15.494 (S)

Elimination Zone

16° Grosjean (Haas Ferrari) 1:15.918 (S)

17° Magnussen (Haas Ferrari) 1:15.939 (S)

18° Raikkonen (Alfa Romeo Racing Ferrari) 1:15.953 (S)

19° Latifi (Williams Mercedes) 1:15.987 (S)

20° Giovinazzi (Alfa Romeo Racing Ferrari) 1:16.208 (S)