Alfa Romeo, Raikkonen e Giovinazzi: “Abbiamo buone possibilità di trasformare le nostre posizioni in griglia in un buon risultato”

Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi hanno commentato la qualifica del GP di Turchia che li ha visti concludere rispettivamente all’ottavo e al decimo posto

Raikkonen : “Abbiamo portato a casa un buon risultato in qualifica come squadra e possiamo esserne contenti. Queste erano alcune delle condizioni più terribili che ho dovuto affrontare nella mia carriera, ma non c’era molto che potessimo fare al riguardo, dovevamo solo uscire e affrontarle. Abbiamo faticato molto la mattina, ma penso che i giri che abbiamo fatto nelle FP3 ci abbiano aiutato nel corso della giornata. Anche quando ha smesso di piovere, la pista è rimasta molto scivolosa ed è stato difficile rimanere in pista, ma alla fine penso che le condizioni ci abbiano giovato. Ciò che conta davvero è domani, dobbiamo fare del nostro meglio e vedere dove andiamo a finire. Abbiamo buone possibilità di trasformare le nostre posizioni in griglia in un buon risultato”

Giovinazzi : “È davvero bello essere in Q3 per la prima volta quest’anno, soprattutto con entrambe le vetture: è un bel modo per festeggiare la 500a gara del team, ma c’è ancora molto da fare per portare a termine il lavoro. Le condizioni là fuori non erano facili, probabilmente le più difficili della mia carriera, ma abbiamo messo insieme i giri quando contava e abbiamo ottenuto il nostro miglior risultato stagionale fino ad ora. Abbiamo provato a passare agli incro per la Q3 ma alla fine non sono riuscito a farli lavorare come avrei voluto: comunque possiamo essere molto contenti di quello che abbiamo ottenuto come squadra. Da queste posizioni abbiamo la possibilità di fare davvero bene, soprattutto se le condizioni rimangono così. Non sarà facile recuperare tutti i posti che facciamo di solito all’inizio, ma ci proverò sicuramente