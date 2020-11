Alfa Romeo, Raikkonen e Giovinazzi: “Nelle ultime gare abbiamo colmato il divario ma c’è da migliorare”

Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi hanno commentato la loro gara ad Imola che li ha visti rispettivamente concludere al nono e al decimo posto.

Raikkonen : “È stato un buon risultato per la squadra, con due vetture in zona punti, quindi possiamo essere contenti della nostra gara. Sapevamo di poter far durare le gomme, quindi correre il più a lungo possibile era il piano sin dall’inizio. Ci siamo fermati quando lo abbiamo fatto e la Safety Car è uscita subito dopo, il che è ovviamente un po ‘frustrante, ma non so se avrebbe fatto molta differenza. Alla fine avevamo un buon ritmo gara e siamo riusciti a essere nel posto giusto per cogliere le opportunità che si sono presentate. Ultimamente abbiamo colmato il divario, ovviamente c’è ancora molto che possiamo migliorare, ma continuiamo a lavorare duramente per questo“

Dallo stesso avviso il compagno di squadra Antonio Giovinazzi : “Sono davvero contento per il risultato della squadra e, ovviamente, per aver fatto punti nel mio Gran Premio di casa. È stata una gara molto forte, soprattutto partendo dall’ultimo posto, e finire nei primi dieci è stato davvero il massimo che potevamo fare. La nostra strategia è stata buona e scalare sei posizioni nel primo giro ha sicuramente aiutato. È un bel modo per festeggiare la firma di un nuovo contratto e sono grato a tutti i membri del team per la gara di oggi, guardiamo alle prossime gare con fiducia”