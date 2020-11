Enea Bastianini è Campione del Mondo Moto 2! Il pilota di Rimini chiude la stagione davanti ad un sensazionale Luca Marini, arrivato secondo alle spalle di Remy Gardner.



Enea Bastianini è Campione del Mondo: l’Italia delle due ruote festeggia!

Enea Bastianini è campione del Mondo Moto 2! Il 22-enne romagnolo può ora festeggiare serenamente il suo primo titolo iridato, conquistato oggi all’ultima gara del campionato, disputata sul circuito portoghese di Portimao, in un weekend che ha visto dominare per ben due terzi della corsa la Kalex dello Sky Racing Team VR46 guidata da Luca Marini, anche lui in lotta per il titolo, inseguito da una leggendaria prestazione di Sam Lowes che, nonostante la frattura alla mano, ha chiuso la gara tagliato il traguardo in terza posizione.

Enea Bastianini 33 su Twitter: “Moto2 World Champion 🏆🥇 Thank you all ❤️ https://t.co/ni0MygJYzI” / Twitter

Nonostante lo sforzo immane dei due pretendenti per cercare di strappare il titolo iridato Moto 2 dalle mani della “Bestia”, piazzarsi davanti al leader della classifica non è è bastato a spodestare il riminese del team Italtrans, che già negli scorsi Gp aveva accumulato un cospicuo vantaggio sugli avversari, sufficiente per aggiudicarsi la vittoria del Campionato del Mondo di motociclismo, classe Moto 2.

Al romagnolo, infatti, è bastata la quinta posizione per conquistare il tanto agognato titolo che, nonostante nelle fasi iniziali della corsa fosse incappato in qualche scaramuccia con alcuni piloti in lotta per la quarta e la quinta posizione.

Le dichiarazioni di Enea al termine della corsa

“E’ fantastico, è stata una stagione straordinaria. Ancora non ci credo, è incredibile! – ha commentato in neo-campione del mondo al termine della corsa. – Dedico questo titolo alla squadra, a tutti. E’ un giorno fantastico e indimenticabile. me lo ricorderò per sempre”.

Una giornata speciale per il giovane pilota italiano, che ha ricevuto anche i complimenti del presidente della regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini: “Complimenti a Enea Bastianini! A soli 22 anni è un altro splendido protagonista a livello mondiale della Motor Valley, una terra che continua regalare talenti al motorismo mondiale”.