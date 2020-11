Ferrari, Vettel: “Siamo riusciti ad essere costanti a livello di prestazione”

Sebastian Vettel è soddisfatto della sua prestazione al termine della prima giornata di prove libere del GP di Turchia

“Non so se c’è un motivo particolare per queste prestazioni. Oggi è stata una giornata molto particolare dal momento che l’asfalto è molto recente e di conseguenza davvero scivoloso. Il circuito diventava sempre più veloce e noi ci siamo adattati bene. Abbiamo visto grandi distacchi al mattino perché alcuni hanno faticato parecchio a far funzionare le gomme, noi oggi abbiamo lavorato bene però. Siamo riusciti ad essere piuttosto costanti a livello di prestazione, anche se è decisamente presto per dire che abbiamo un quadro chiaro delle forze in campo. Oggi si è trattato soprattutto di trovare il ritmo e girare quanto più possibile perché man mano si acquisiva più confidenza, tanto con la macchina che con il tracciato”

FORMULA 1 DHL TURKISH GRAND PRIX 2020

Seconda sessione di prove libere

1° Verstappen (Red Bull Racing Honda) 1:28.330 (S)

2° Leclerc (Ferrari) + 0.401 (S)

3° Bottas (Mercedes) + 0.575 (S)

4° Hamilton (Mercedes) + 0.850 (S)

5° Albon (Red Bull Racing Honda) + 1.033 (S)

6° Kvyat (AlphaTauri Honda) + 1.359 (S)

7° Gasly (AlphaTauri Honda) + 1.614 (S)

8° Vettel (Ferrari) + 1.692 (S)

9° Stroll (Racing Point BWT Mercedes) + 1.967 (S)

10° Norris (McLaren Renault) + 2.577 (S)

11° Perez (Racing Point BWT Mercedes) + 2.774 (S)

12° Ocon (Renault) + 3.050 (S)

13° Giovinazzi (Alfa Romeo Racing Ferrari) + 3.163 (S)

14° Sainz (McLaren Renault) + 3.168 (S)

15° Ricciardo (Renault) + 3.542 (S)

16° Raikkonen (Alfa Romeo Racing Ferrari) + 3.602 (S)

17° Russell (Williams Mercedes) + 3.972 (S)

18° Grosjean (Haas Ferrari) + 4.240 (S)

19° Magnussen (Haas Ferrari) + 4.477 (S)

20° Latifi (Williams Mercedes) + 5.158 (S)