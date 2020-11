Mclaren, Norris e Sainz: “Non c’era molto che potessimo fare oggi”

I piloti McLaren Lando Norris e Carlos Sainz hanno commentato la loro gara del GP di Imola che li ha visti concludere rispettivamente al settimo e all’ottavo posto

Norris : “Non c’era molto che potessimo fare oggi. Non siamo riusciti a sorpassare, ma nemmeno a gran parte del campo, anche dopo la Safety Car. Semplicemente non avevamo un vantaggio di passo abbastanza grande da superare le vetture davanti. Anche se sei tre o quattro decimi più veloce, rimani bloccato dietro. Devono solo difendersi alla prima curva e poi sono al sicuro per il resto del giro. È diventata una gara per cercare di difendere la nostra posizione.Detto questo, non credo che dovremmo essere troppo delusi. Abbiamo ancora molto ritmo, solo recentemente siamo stati sfortunati. Dobbiamo assicurarci che vada a nostro favore nelle ultime gare ed è quello che cercheremo di fare”