McLaren, Sainz e Norris: “Qualifica difficile, domani dobbiamo cogliere ogni opportunità”

I due piloti della McLaren Lando Norris e Carlos Sainz hanno commentato la qualifica del GP di Turchia che li ha visti concludere rispettivamente all’undiceismo e al tredicesimo posto ma a cause delle penalità vedrà partire Sainz in quindicesima posizione e Norris al sedicesimo posto

Sainz : “Molto deluso da oggi. Ci aspettavamo una qualifica difficile perché abbiamo faticato a scaldare le gomme per tutto il weekend. Tuttavia, penso che abbiamo compromesso la sessione con l’Intermedie all’inizio della Q2 che ovviamente non ha funzionato come previsto, e quando siamo riusciti a far riscaldare adeguatamente le Wets, la sessione era finita e potevo solo fare due giri cronometrati prima della bandiera a scacchi. Non era abbastanza.Per la gara le condizioni sembrano di nuovo più asciutte, quindi faremo del nostro meglio per recuperare da oggi.”

Norris: “Una qualifica difficile. Non credo che siamo riusciti a tirare fuori abbastanza dalla macchina per fare meglio oggi, abbiamo faticato per tutta la qualifica. Forse non abbiamo scelto le gomme giuste per la partenza della Q2, quindi eravamo un paio di giri dietro gli altri. A quel punto non credo che siamo riusciti a mettere le gomme da bagnato nella finestra giusta per migliorare abbastanza e arrivare in Q3. Domani dovremo cercare di batterci per il futuro e cogliere tutte le opportunità che ci si presentano”