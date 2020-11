Mercedes, Hamilton: “Asfalto di Istanbul? Uno schifo”

Lewis Hamilton è decisamente insoddisfatto del circuito di Istanbul, lamentandosi delle condizioni troppo scivolose del circuito turco

“É ‘ come se ci fossero delle chiazze di bagnato lungo tutto la pista, quando acceleri scivoli ed accade tutto repentinamente. Questo avviene anche perché siamo fuori dalla temperatura adatta per queste gomme, che sono talmente dure da avere una finestra di utilizzo molto ridotta, bastano 10-12 gradi in meno per non farle funzionare. Quando ci sono queste nuove asfaltature, c’è l’olio che viene su ed è davvero uno schifo girarci, soprattutto all’inizio”

FORMULA 1 DHL TURKISH GRAND PRIX 2020

Second Practice Results

1° Verstappen (Red Bull Racing Honda) 1:28.330 (S)

2° Leclerc (Ferrari) + 0.401 (S)

3° Bottas (Mercedes) + 0.575 (S)

4° Hamilton (Mercedes) + 0.850 (S)

5° Albon (Red Bull Racing Honda) + 1.033 (S)

6° Kvyat (AlphaTauri Honda) + 1.359 (S)

7° Gasly (AlphaTauri Honda) + 1.614 (S)

8° Vettel (Ferrari) + 1.692 (S)

9° Stroll (Racing Point BWT Mercedes) + 1.967 (S)

10° Norris (McLaren Renault) + 2.577 (S)

11° Perez (Racing Point BWT Mercedes) + 2.774 (S)

12° Ocon (Renault) + 3.050 (S)

13° Giovinazzi (Alfa Romeo Racing Ferrari) + 3.163 (S)

14° Sainz (McLaren Renault) + 3.168 (S)

15° Ricciardo (Renault) + 3.542 (S)

16° Raikkonen (Alfa Romeo Racing Ferrari) + 3.602 (S)

17° Russell (Williams Mercedes) + 3.972 (S)

18° Grosjean (Haas Ferrari) + 4.240 (S)

19° Magnussen (Haas Ferrari) + 4.477 (S)

20° Latifi (Williams Mercedes) + 5.158 (S)

Hamilton campione se

Vince la gara

Secondo con Bottas che vince la gara ma senza giro veloce

Terzo o quarto con Bottas secondo

Sesto con Bottas terxo

Settimo con Bottas quinto

Ottavo con Bottas quinto

Nono con Bottas sesto

Decimo con Bottas sesto

Fuori dai punti e Bottas non meglio di settimo senza giro veloce