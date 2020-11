Mercedes, Hamilton: “Non so se sarò in F1 l’anno prossimo”

Ai microfoni di Sky Sport F1 Lewis Hamilton ha commento il suo successo ad Imola, il successo numero 93 della sua carriera

“Gara è stata spossante dopo una brutta partenza. Questo è un momento che mi scalda il cuore. Vedo il mio team,tutti i ragazzi che conosco benissimo,so quanto lavorano in fabbrica,che sono i veri eroi che non si celebrano mai abbastanza. Non mollano mai, continuano a lavorare,spingere,innovare. Chi ci guarda magari pensa che siamo abituati,ma è davvero fantastico lo spirito di questo team e sono davvero grato di poter far parte di uno spirito simile e fare un record come questo che nessuno aveva mai realizzato. Ringrazio Mercedes e tutti i nostri partner. 7 titoli? Incredibile. Tornare qui anno dopo anno non è facile. Anche quando hai grandi prestazioni non è ovvio ripeterle sempre. Qui tutti sono sempre precisi in ogni aspetto della preparazione della macchina e ogni weekend ripetono tutto con perfezione assoluta. Futuro? Non so se sarò in F1 l’anno prossimo. Sto bene e posso andare avanti, ma vediamo”

Mondiali piloti

1 Lewis Hamilton 282

2 Valtteri Bottas 197

3 Max Verstappen 162

4 Daniel Ricciardo 95

5 Charles Leclerc 85

6 Sergio Perez 84

7 Lando Norris 69

8 Carlos Sainz 65

9 Alexander Albon 64

10 Pierre Gasly 63

11 Lance Stroll 57

12 Esteban Ocon 40

13 Daniil Kvyat 26

14 Sebastian Vettel 18

15 Nico Hulkenberg 10

16 Antonio Giovinazzi 4

17 Kimi Raikkonen 4

18 Romain Grosjean 2

19 Kevin Magnussen 1

20 Nicholas Latifi 0

21 George Russell 0

Mondiale costruttori

1 Mercedes 479

2 Red Bull 226

3 Renault 135

4 McLaren 134

5 Racing Point* 134

6 Ferrari 103

7 AlphaTauri 89

8 Alfa Romeo 8

9 Haas 3

10 Williams 0

* 15 punti di penalità