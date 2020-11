Mercedes, Hamilton: “Quello che ho raggiunto va ben oltre i miei sogni”

Lewis Hamilton è raggiante dopo la vittoria del GP di Turchia che gli ha consentito matematicamente di conquistare il settimo titolo mondiale,eguagliando Michael Schumacher

“Sognate l’impossibile. Non permettete a nessuno di dirvi che non ce la potete fare. Lottate e lavorate per raggiungere i vostri obiettivi. Mi mancano veramente le parole. Devo un enorme grazie alle persone che sono qui, che sono nelle nostre fabbriche, la nostra avventura è stata monumentale, sono fiero di farne parte. Ringrazio la mia famiglia. Da ragazzo sogni questi momenti. Quello che ho raggiunto va ben oltre i miei sogni, spero di essere di ispirazione per altri. Mai mollare. Sempre inseguire i sogni. È stato un weekend difficile, dovevamo inseguire, non si può fare sempre tutto alla perfezione, ho avuto uno spavento a inizio gara con le gomme nuove, non riuscivo a passare, quando ho fatto l’errore con Vettel e Albon ho pensato che la gara mi sarebbe sfuggita di mano. E invece si è incredibilmente riaperta”.

Mondiale piloti

1 Lewis Hamilton 307

2 Valtteri Bottas 197

3 Max Verstappen 170

4 Sergio Perez 100

5 Charles Leclerc 97

6 Daniel Ricciardo 96

7 Carlos Sainz 75

8 Lando Norris 74

9 Alexander Albon 70

10 Pierre Gasly 63

11 Lance Stroll 59

12 Esteban Ocon 40

13 Sebastian Vettel 33

14 Daniil Kvyat 26

15 Nico Hulkenberg 10

16 Antonio Giovinazzi 4

17 Kimi Raikkonen 4

18 Romain Grosjean 2

19 Kevin Magnussen 1

20 Nicholas Latifi 0

21 George Russell 0

Mondiale costruttori

1 Mercedes 504

2 Red Bull 240

3 Racing Point* 154

4 McLaren 149

5 Renault 136

6 Ferrari 130

7 AlphaTauri 89

8 Alfa Romeo 8

9 Haas 3

10 Williams 0

*15 punti di penalità