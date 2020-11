Renault, Ricciardo: “Il circuito di Imola è davvero fantastico”

Daniel Ricciardo è soddisfatto del terzo posto ottenuta ad Imola, inoltre il pilota australiano ha speso parole di elogio per l’autodromo emiliano

“Gara bizzarra. Sono passato al quarto posto dopo la partenza. Era il meglio possibile con quei tre davanti. Poi però anche Perez aveva un ottimo passo,mi aveva passato dopo i box. Poi lui è entrato a fare la sosta,noi siamo rimasti in pista e siamo passati davanti. Non so bene cosa sia successo a Max ma questo ci ha messo in lotta per il podio. Kvyat è uscito fuori dal nulla negli ultimi giri,non so cosa sia successo. Due podi in tre gare,è molto bello. E’ successo tutto alla fine,ma è stato divertente. Secondo tatuaggio per Cyril? No mi ha detto ‘complimenti per il podio ma un altro tatuaggio non lo faccio’. Qui è difficile superare,ma il circuito è davvero fantastico”

Mondiale piloti

1 Lewis Hamilton 282

2 Valtteri Bottas 197

3 Max Verstappen 162

4 Daniel Ricciardo 95

5 Charles Leclerc 85

6 Sergio Perez 84

7 Lando Norris 69

8 Carlos Sainz 65

9 Alexander Albon 64

10 Pierre Gasly 63

11 Lance Stroll 57

12 Esteban Ocon 40

13 Daniil Kvyat 26

14 Sebastian Vettel 18

15 Nico Hulkenberg 10

16 Antonio Giovinazzi 4

17 Kimi Raikkonen 4

18 Romain Grosjean 2

19 Kevin Magnussen 1

20 Nicholas Latifi 0

21 George Russell 0

Mondiale costruttori

1 Mercedes 479

2 Red Bull 226

3 Renault 135

4 McLaren 134

5 Racing Point* 134

6 Ferrari 103

7 AlphaTauri 89

8 Alfa Romeo 8

9 Haas 3

10 Williams 0

* 15 punti di penalità