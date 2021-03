Aston Martin, Vettel: “Ho ancora molto da imparare”

Il pilota della Aston Martin Sebastian Vettel ha commento la seconda giornata di test. L’ex pilota della Ferrari ha chiuso all’ultimo posto percorrendo però solo 10 giri a causa di un problema alla trasmissione.

“Sono state 24 ore faticose per tutta la squadra. Purtroppo oggi abbiamo avuto un problema con il cambio, quindi non abbiamo fatto molti giri anche se è normale che possa succedere qualcosa di simile nei test. Resta il fatto che la giornata di ieri è stata molto interessante e la macchina sembra promettere bene. Come ho detto già, ci sono ancora tante cose nuove per me che ho bisogno di scoprire e che sono decisamente diverse da quello a cui sono abituato. Ho ancora molto da imparare e ho bisogno di tempo, ma spero di poter raccogliere qualche informazione in più domani. Non mi aspetto che cambi qualcosa nell’ultimo giorno, le condizioni qui in Bahrain sono piuttosto estreme. In ogni caso, non è possibile fare un paragone diretto con l’anno scorso perché utilizziamo delle gomme differenti. L’opportunità migliore per valutare questi nuovi pneumatici è stata ad Abu Dhabi con i test di fine stagione, quando sono state usate coperture nuove sulle vetture vecchie. Certamente sono diversi, ma non faccio paragoni per rispetto di tutti i costruttori diversi”

Formula 1 – I risultati del day 2

1)Valtteri Bottas (Mercedes): 1’30”289 – 53 giri

2)Pierre Gasly (AlphaTauri): 1’30”413 – 81 giri

3)Lance Stroll (Aston Martin): 1’30”460 – 64 giri

4)Lando Norris (McLaren): 1’30”586 – 48 giri

5)Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo): 1’30”760 – 122 giri

6)Charles Leclerc (Ferrari): 1’30”886 – 71 giri

7)Nicolas Latifi (Williams): 1’31”672 – 130 giri

8)Sergio Perez (Red Bull): 1’31”682 – 115 giri

9)Daniel Ricciardo (McLaren): 1’32”215 – 52 giri

10)Fernando Alonso (Alpine) – 1’32”339 – 125 giri

11)Yuki Tsunoda (AlphaTauri): 1’32”684 – 57 giri

12)Mick Schumacher (Haas): 1’32”883 – 83 giri

13)Carlos Sainz (Ferrari): 1’33’072 – 56 giri

14)Nikita Mazepin (Haas): 1’33”101 – 76 giri

15)Lewis Hamilton (Mercedes): 1’33”399 – 58 giri

16)Sebastian Vettel (Aston Martin): 1’38”849 – 10 giri