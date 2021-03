Un Francesco Bagnaia formidabile conquista la pole in Qatar

Francesco Bagnaia non poteva iniziare nel migliore dei modi. Le prime qualifiche della stagione di MotoGp sono state vinte dal pilota della Ducati che ha chiuso con 1″52″772. Il torinese conquista la sua prima pole in top class, grazie alla prestazione eccellente della nuova Desmosedici. La moto è stata capace di battere la Yamaha in un duello senza esclusione di colpi che alla fine ha visto trionfare la rossa.

Francesco Bagnaia partirà davanti Quartararo

Esordio positivo anche per la nuova Yamaha Factory di Andrea Quartararo (+0″266) e Maverick Vinales (+0″316). Nonostante una prestazione ottima, i due sono stati costretti ad arrendersi alla rossa di Borgo Panigale. Tuttavia , nonostante la seconda linea, daranno battaglia per vincere la gara.

Valentino Rossi e la sua nuova Petronas M1. Partirà dietro Francesco Bagnaia

Ottimo esordio anche per Valentino Rossi. Il “Dottore” è apparso abbastanza sicuro in sella alla M1 del suo nuovo team Petronas. Il pilota ha chiuso in quarta posizione, anche se ha dato l’impressione di voler puntare, con tutta la grinta che lo contraddistingue, direttamente al podio. Invece Franco Morbidelli, partirà solo settimo con un ritardo di 541 millesimi da Bagnaia. Il vicecampione del mondo farà di tutto per continuare il circolo virtuoso con cui ha chiuso l’anno precedente.

Luca Marini partirà diciottesimo e Danilo Petrucci dall’ultima fila

Le qualifiche sono state contraddistinte dalla prestazione deludente della Suzuki: Rins partirà dalla nona posizione mentre Mir dalla decima. Esordio significativo anche per Enea Bastianini che partirà dalla quinta fila, insieme alla Ducati Pramac di Martin e la KTM Factory di Oliveira. Luca Marini invece partirà diciottesimo, mentre Danilo Petrucci e Lorenzo Savadori dall’ultima fila, rispettivamente ventesimo e ventiduesimo.