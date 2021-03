Mercedes, Hamilton: “Ho dato tutto quello che avevo, ma non è bastato”

Il pilota della Mercedes Lewis Hamilton ha commentato le qualifiche del GP del Bahrain, il sette volte campione del mondo ha chiuso al secondo posto.

“Congratulazioni a Max, soprattutto per l’ultimo giro. Ha fatto grande lavoro. Io ho dato tutto quello che avevo, ma non è bastato. C’è sempre qualcosa di più da dare,ma questo era il massimo che potevo dare in questo momento. Ho tirato fuori dalla macchina il massimo potenziale, abbiamo fatto un bel lavoro dai test a ora. I ragazzi in fabbrica hanno fatto lavoro straordinario. Gli aerodinamici hanno portato grandi aggiornamenti per avvicinarci alla Red Bull di Max Verstappen. Essere così vicini, considerando come erano andati i test…non credo ci si potesse aspettare molto di più da questa qualifica

I risultati delle qualifiche del GP Bahrain 2021 (prima gara della stagione 2021)

1° Verstappen (Red Bull Racing Honda) 1:28.997

2° Hamilton (Mercedes) + 0.388

3° Bottas (Mercedes) + 0.589

4° Leclerc (Ferrari) + 0.681

5° Gasly (AlphaTauri Honda) + 0.812

6° Ricciardo (McLaren Mercedes) + 0.930

7° Norris (McLaren Mercedes) + 0.977

8° Sainz (Ferrari) + 1.218

9° Alonso (Alpine Renault) + 1.252

10° Stroll (Aston Martin Mercedes) + 1.604

11° Perez (Red Bull Racing Honda) 1:30.659

12° Giovinazzi (Alfa Romeo Racing Ferrari) 1:30.708

13° Tsunoda (AlphaTauri Honda) 1:31.203

14° Raikkonen (Alfa Romeo Racing Ferrari) 1:31.238

15° Russell (Williams Mercedes) 1:33.430

16° Ocon (Alpine Renault) 1:31.724

17° Latifi (Williams Mercedes) 1:31.936

18° Vettel (Aston Martin Mercedes) 1:32.056

19° Schumacher (Haas Ferrari) 1:32.449

20° Mazepin (Haas Ferrari) 1:33.273