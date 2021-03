Red Bull, Verstappen: “Puntavamo a completare questo numero di giri”

Il pilota della Red Bull Max Verstappen ha parlato al termine della prima giornata di test. Il pilota olandese ha chiuso al primo posto con il tempo di 1:30.674 con le mescole C3 mostrando anche un ottimo passo di gara girando sul passo dell 1:34.

“Abbiamo avuto una giornata molto positiva e siamo riusciti a fare molti giri anche se le condizioni della pista erano piuttosto difficili, c’era molto caldo con tanto vento e sappiamo che il degrado è sempre alto qui intorno, quindi sono molto contento di come è andata. Avevamo puntato a raggiungere questo numero di giri e quando si riesce a terminare un programma completo come questo, la squadra può anche essere soddisfatta delle informazioni che abbiamo. Non c’è ancora bisogno di parlare di ritmo adesso. Questa non è realmente una discussione fino a quando non si arriva al Q3 del primo weekend di gara. Solo allora che si vede il ritmo reale di tutte le auto. La cosa principale è che la macchina era piacevole da guidare. Quindi è un inizio positivo”

Formula 1 – I risultati del day-1

1Max Verstappen (RedBull): 1’30”674 – 138 giri

2)Lando Norris (McLaren): 1’30”889 – 41 giri

3) Estaban Ocon (Alpine): 1’31”146 – 127 giri

4) Lance Stroll (Aston Martin): 1’31”782 – 44 giri

5)Carlos Sainz (Ferrari): 1’31”919 – 54 giri

6)Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo): 1’31”945 – 66 giri

7)Daniel Ricciardo (McLaren): 1’32”203 – 45 giri

8)Pierre Gasly (AlphaTauri): 1’32”231 – 74 giri

9)Yuki Tsunoda (AlphaTauri): 1’32”727 – 37 giri

10)Lewis Hamilton (Mercedes): 1’32”921 – 41 giri

11)Charles Leclerc (Ferrari): 1’33”242 – 59 giri

12)Kimi Raikkonen (Alfa Romeo): 1’33”320 – 63 giri

13)Sebastian Vettel (Aston Martin) – 1’33”742 – 51 giri

14)Roy Nissany (Williams) – 1’33”789 – 83 giri

15)Nikita Mazepin (Haas) – 1’34”798 – 67 giri

16)Mick Schumacher (Haas) – 1’36”127 – 15 giri

17)Valtteri Bottas (Mercedes) – 1’36”850 – 6 giri