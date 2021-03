Red Bull, Verstappen: “Siamo riusciti ad esprimerci al meglio”

Il pilota della Red Bull Max Verstappen ha commentato la pole position ottenuta nel GP del Bahrain, prima prova del mondiale 2021 di F1.

“Battaglia per il campionato? Sì. Abbiamo fatto un’ottima prova sin dai test,ma non è garanzia che si vada sempre bene in gara. La macchina finora è stata molto buona, anche godibile da guidare. Chiaramente con il vento che cambia tanto non è facile trovare l’assetto giusto, ma in qualifica tutto ha funzionato alla perfezione. Sicuramente sono molto contento della pole. Ultimo giro? Il primo non è stato fantastico, quindi sapevo di poter dare di più. Non sapevo quanto, ma alla fine il bilanciamento l’avevamo e potevamo spingere di più. La pista è calda, dovevamo stare attenti a non scaldare la gomma posteriore. Siamo riusciti ad esprimerci al meglio. Gara? Long run sono andati bene. La vettura ha funzionato bene nelle simulazioni di gara. Abbiamo una bella macchina, dobbiamo cercare di mettere insieme tutto partendo in modo pulito e facendo un bel primo giro. Titolo? Non ci sono garanzie, siamo partiti nella maniera giusta”

FORMULA 1 GULF AIR BAHRAIN GRAND PRIX 2021

I risultati delle qualifiche del GP del Bahrain 2021

1° Verstappen (Red Bull Racing Honda) 1:28.997

2° Hamilton (Mercedes) + 0.388

3° Bottas (Mercedes) + 0.589

4° Leclerc (Ferrari) + 0.681

5° Gasly (AlphaTauri Honda) + 0.812

6° Ricciardo (McLaren Mercedes) + 0.930

7° Norris (McLaren Mercedes) + 0.977

8° Sainz (Ferrari) + 1.218

9° Alonso (Alpine Renault) + 1.252

10° Stroll (Aston Martin Mercedes) + 1.604

11° Perez (Red Bull Racing Honda) 1:30.659

12° Giovinazzi (Alfa Romeo Racing Ferrari) 1:30.708

13° Tsunoda (AlphaTauri Honda) 1:31.203

14° Raikkonen (Alfa Romeo Racing Ferrari) 1:31.238

15° Russell (Williams Mercedes) 1:33.430

16° Ocon (Alpine Renault) 1:31.724

17° Latifi (Williams Mercedes) 1:31.936

18° Vettel (Aston Martin Mercedes) 1:32.056

19° Schumacher (Haas Ferrari) 1:32.449

20° Mazepin (Haas Ferrari) 1:33.273