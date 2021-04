Hamilton dopo la Gara in Emilia Romagna: “Ho fatto un errore ma sono contento”

Lewis Hamilton resiste. Nonostante abbia leggermente ceduto di fronte un perfetto Verstappen, il pilota di Sua Maestà ha centrato un podio fondamentale che gli consente di mantenere una certa distanza dall’olandese. Gara intensa, ma questa volta il duello viene vinto dal pilota della Toro Rosso. Una vittoria per ciascuno. Ma l’inglese ha nuovamente confermato la sua forza, con una prestazione che, nonostante le sviste, resta notevole.

Lewis Hamilton:”Contento del podio…”

Queste le dichiarazioni del pilota Mercedes al termine della gara: “Congratulazioni a Verstappen, ha fatto una gara molto solida. E bravo anche Norris. Da parte mia non è stata una delle migliori giornata, ho fatto un errore ma sono contento di essere arrivato alla fine secondo”. Poi prosegue con una certa consapevolezza: “Ho avuto troppa fretta per fare un sorpasso, ho capito di sbagliare e ho cercato di fermarmi, ma era ormai troppo tardi. Ma sono contento di aver portato punti al team”. E conclude con una certa amarezza: “Ho cercato di superare l’amarezza dopo l’errore e non hai troppo tempo per ripensare a quanto fatto. Ho fatto pero delle belle battaglie per stare davanti”.

Norris: ” Bello lottare al vertice…”

Momenti di gloria anche per Lando Norris, pilota McLaren, piazzatosi al gradino più basso del podio nel Gp in terra emiliana: “Sono felice, ho fatto un bel recupero. Non ero partito tanto bene ma ho rimontato perché avevo un bel passo, è bello poter lottare per le posizioni di vertice. Spero di restare anche qui nel futuro. Ho cercato di tenere dietro Hamilton ma dopo tre giri non ce l’ho fatta“.